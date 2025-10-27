バレーボール界のプリンス郄橋藍（24）の二股疑惑が報じられ、波紋はますます広がっている。お相手はギャルYouTuberのuka.（26）とセクシー女優の河北彩伽（26）で、二夜連続の二股だという。9月3日、有明アリーナでの試合後に河北とお泊り、さらに30日も河北と。その翌日は複数名で食事会の後、メンバーの中にいた本命彼女のuka.と夜を過ごしたという。

【写真】西畑大吾に続き長尾謙杜も…なにわ男子の生々しすぎる"時間差三角愛"報道にファンがドン引き

郄橋といえば、母は日米ハーフのクオーターで、日体大に所属しながら2021年から2024年までイタリア・セリエAで活躍。その美肌からコーセーの化粧水のアンバサダーも務めるイケメンだ。23日、郄橋は「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」と自身のSNSで謝罪している。

ネット上では、郄橋の本命彼女より、AV女優が浮気相手だということが話題に。河北は動画配信サービス「FANZA」で1位になった今旬のAV女優。Xのフォロワー数は150万人を超え、日本だけでなくアジアでも有名。身長169センチの長身で、学生時代はバレーボールひと筋だったというところも郄橋とリンク。DMで繋がるのも納得だろう。

「男性からすれば、AVで見たままを体験できるというのは男の憧れ。よくジャニーズアイドルや野球選手などAV女優と交際が発覚しますが、そういう男性心理があるから。女優側は“郄橋藍がホレた女優”で話題になるのは一瞬でしょうね。郄橋の女性ファンの猛バッシングにあうでしょうから、河北さんにメリットは少ないでしょうね」（AV制作関係者）

週刊文春の直撃に、お泊り写真の2人の女性について「友達」と言い切った郄橋に家族問題評論家の池内ひろ美氏がこう言う。

「イタリア人の言う“友達”とは体の関係のある女性のことで、日本の概念で言う友達は“知り合い”。イタリア仕込みの郄橋さんの発言なら腑に落ちますし、イタリアではみんながそうですからご自身に罪悪感はないのでは。本命がいても繋がりをもつタイプということが明確なので、結婚しても浮気するタイプなのは明らか。あとは本命女性が浮気を許せるかどうかでしょう」

「浮気する男、クズです」と過去にコメントしていた郄橋。特大ブーメランをどうかわすのか。

◇ ◇ ◇

ジャニーズの場合どうだ？ 関連記事【もっと読む】西畑大吾に続き長尾謙杜も…なにわ男子の生々しすぎる"時間差三角愛"報道にファンがドン引き…も合わせて読みたい。