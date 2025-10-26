50歳からの更年期など、女性ホルモン減少による不調の数々。更年期を終えた60代以降も、なにかと悩みが絶えない…という方も少なくないのではないでしょうか？ 女性外来の専門医として、82歳の今も診療にあたっている天野惠子さんは、野菜スープ中心の食生活で無理なく健康を維持しているのだそう。天野さんの普段の食事と、そこで気をつけていることについて、詳しく教えてもらいました。

※ この記事は『82歳、現役女医が教えるすごい野菜スープ』（飛鳥新社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

【実際の写真】野菜と魚中心でヘルシーな天野先生の食事

普段の食生活はいたって「シンプル」

やせの大食いで、若い頃から胃腸のトラブルとは無縁。両親もバランスのいい食事をいつも心がけていましたので、食事は健康の基本であると、自然にすり込まれていました。

とはいえ、今はひとり暮らしですから凝ったことはしません。煮るだけ、あえるだけといった簡単な料理だったり、市販のお総菜や生協のおかずセットなど、便利なものを積極的に活用。診療のない昼は、整体の帰りにお気に入りの和食屋さんに立ち寄って、定食をしっかりいただく日もあります。

野菜スープをつくるのは、たいてい夜。インスリンの分泌は昼がピークなので、夜はごく軽めにしています。サンドイッチと野菜スープ、果物くらいで十分。スープでかなりの野菜がとれるのでお腹いっぱいになります。

食事で意識している4つのこと

天野先生が普段から食事で意識していることについて、教えてもらいました。

●1：魚が好きなので和食が中心

ナメタガレイやキンキなど、身がやわらかい煮魚をよく食べます。そこに冷凍枝豆やもずく、納豆など調理せずに食べられるものを数多く添えれば、手間なくバランスのいい和定食に。

●2：句野菜や地のものが届く生協が便利

生協では、新鮮な野菜や普段買わない珍しいものが注文できるので、とても重宝しています。上の写真は1回分の注文ですが、スープづくりにも使うので、野菜はいつもたくさん買います。

●3：体によさそうなものは積極的に取り入れて

よく食べるのは、女性にいい作用をもたらしてくれる大豆製品。納豆や黒豆など調理ずみで食べられるものは便利ですね。クルミ入り豆腐など、珍しい食べものも楽しんでいます。

●4：手軽なおかずセットも活用

ひとり暮らしの自炊をラクにしてくれるのが、下処理ずみの野菜や調味料がセットになったおかずセット。さっと調理できて便利です。