スマホ認知症対策は「画面のモノクロ化」…専門医が語る「知られざる予防法」

世界で広がるスマホ認知症

本や映画の登場人物や筋を追えず楽しめない。台所までやってきたのに、何を取りにきたか忘れてしまう。

こうした物忘れが日常的に起きているのであれば、それは年のせいだけではなく、スマホの使い過ぎで、脳が急速に「老化」しているからかもしれない。

「いま、我を忘れてスマホを使い過ぎることによって、認知症に似た症状が現れる『スマホ認知症』が世代を問わず広がっています。日本では6000万人がその予備軍といっても過言ではありません」

そう警鐘を鳴らすのは、全国で初めて「スマホ認知症外来」を開設した、金町駅前脳神経内科（東京都葛飾区）院長の内野勝行氏だ。

認知症といえば、アルツハイマー型がよく知られているが、それとスマホ認知症はどう違うのだろうか。内野氏が解説する。

「アルツハイマー型認知症は、何らかの原因でアミロイドβというタンパク質が脳内にたまり、神経細胞が破壊されて脳が萎縮することで記憶しにくくなる状態を指します。

これに対してスマホ認知症は、スマホを見続けることで膨大な量の情報が脳に入り、取り出したい情報がうまく取り出せない状態を言います」

「色とりどりの画面」が危ない

つまり、記憶にかんするインプットに不調をきたすのがアルツハイマー型、アウトプットに不調をきたすのがスマホ認知症というわけだ。

現代人が一日に触れる情報量は江戸時代の人の一年分、平安時代の人の一生分と言われている。我々と先人とで脳の構造が大きく変わっているわけではないので、SNSや動画配信サイトなどで情報のシャワーを浴び続ければ、脳に大きな負担がかかり、過労状態になるのは必然だ。

もっとも、何時間もスマホを使っているからといって、必ずしもスマホ認知症になるわけではない。「大事なのは使い方だ」と内野氏が語る。

「スマホを主体的に使っているか、受け身で使っているかによって脳への影響は変わってきます。仕事や趣味などの目的で、調べものをするためにスマホを使用するならば、長時間使っていてもスマホ認知症にはなりにくい。むしろ、脳の活性化に役立つでしょう。

一方、SNSの投稿やショート動画などを意味なくダラダラ見るだけであれば、2〜3時間使うだけでもスマホ認知症になる可能性が高いです」

画面がチカチカと移り変わるスマホは、脳や神経を興奮させる物質であるドーパミンの分泌をうながす。それが快楽や満足感に結びつき、無目的にスマホをいじり続けることに繋がるのだ。

「スマホをいじり続けてスマホ依存になると、自律神経の乱れや不眠が誘発されます。これがスマホ認知症だけでなく、うつ病や本格的な認知症に陥るリスクも高めてしまいます。依存度が深刻化する前に、何らかの手を打つべきでしょう」（内野氏）

いきなりスマホを手放すのは難しいだろうから、まずはルールを設けたほうがいい。だらだら使いは一日1時間以内に抑え、就寝前の1時間はスマホを断つといった形で段階を踏んでみよう。短時間でもスマホを手放せないという人にも、有効な対策がある。

「スマホのカラフルな画面がドーパミンの分泌をより誘発するので、画面の色設定をモノクロにしてみてください。そうすれば興奮が抑えられ、スマホの使用に歯止めがかかると思います」（内野氏）

いつの時代も便利な代物には、代償がつきものなのだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

