“5年で80キロ増” 152センチ・140キロの女性が語る驚きの日常生活「軽自動車がシャコタンに」「食べ放題で退店を促された」
昨年突如現れた「＃デカ女」ブーム。SNS上で高い注目度を誇る高身長女性たちが、さまざまなメディアで取り上げられた。だが、“デカさ”の点では「＃みけぽ」に代表されるぽっちゃり女性たちの存在も忘れてはいけないだろう。
ぽっちゃり体型を自身の個性・武器として活躍する女性インフルエンサーは少なくないが、3桁体重の女性たちは日常生活でどんな「あるある」や「悩み」があるのか。
今回は、西川口のぽっちゃりBAR「はんぷてぃだんぷてぃ」キャストのちはるさん（身長152センチ・体重140キロ）をインタビュー。食費のため現役保育士としても働く日々について語ってもらった。
※インタビューと写真は6月の取材時のもの
◆140キロ女性の“意外な過去”
――ちはるさんはこちらの西川口のぽっちゃりBARで一番大きいんですか？
ちはる：そうですね。お店で働き始めた1年ちょっと前は136キロで1番ではなかったんですが、そこから2ヶ月ほどで140キロに到達しまして。
――僕らが取材してきた中でもトップクラスです。今も保育士として働いているとか。
ちはる：私は普段、夜間保育で保育士として働いていて、週1〜3日でお店に出勤しています。夜間保育の仕事なので、生活リズム的には両立しやすいです。
――ちはるさんは昔から体が大きかったんですか？
ちはる：小学生の頃からずっとソフトボールをやってきて、高校卒業後もスポーツ系の短大に進学したので、ずっと50キロ台でした。ソフトボールではインカレにも出ています。
◆5年で80キロ増…自身にとっても急激な変化
――え、ちはるさんは今おいくつなんですか？
ちはる：26歳です。運動をしなくなってからも学生の頃と同じように一日5食の生活を続けていたら、2〜3年でこんなことになって、私もいまびっくりしています。
――（笑）。
ちはる：運動量に関係なく1日5食は食べたい体みたいで、短大を出てからも2年ほどは友達と少し運動する機会もあったんですが、コロナ禍以降は目に見えて体重が増えていきました。
――5年で80キロ増だと、毎月1.5キロくらい増えてきた計算ですけど……。
ちはる：私はけっこう急激な変化でした。コロナ禍で保育士の仕事が暇になった時期もあり、ずっとウーバーイーツで食っちゃ寝生活をしていたんです。いよいよ本格的に仕事復帰だと思って、鏡を見たら「あれ？ デカくなってる」みたいな（笑）。
◆短大の同期には「誰？」と言われる
――ちはるさんもですけど、周りの人もびっくりしたのでは？
ちはる：短大の同期には「誰？」って言われます。
――コロナ禍の精神的ストレスもあったんですかね。
ちはる：単純にお腹がなかなか満たされなくて、自分の食欲に従っていただけですね（笑）。ずっと運動はしていましたけど、もともと出不精な性格で太りやすい体質もやっぱりあると思います。家族もよく食べる人たちばかりで、動かなくなった人からだいたい太っていきます。
――スポーツ系の学生だと、1日5食くらいは必要なんですかね。
ちはる：一日中、授業でも部活でも体は動かしていました。ただ、食事量は個人差があって、食事の内容もブロッコリーと鶏肉みたいな子が多かったです。私はお腹いっぱいになること以外、こだわりがなかったんですけど。ジムや日中の保育園などの就職先が多くて、いまもスリム体型を維持している子が多いです。
◆コンビニ1回で3000〜4000円。食費に全フリする生活
――ちなみに夜間保育ってどんな働き方なんですか？
ちはる：朝6時に保育が終わって、朝10時に寝るという生活です。私は朝の締め作業の前にコンビニ弁当を2〜3個平らげて、パンなどを食べながら帰宅するんですが、15時くらいには空腹で起きてしまいます。お菓子も大好きで常に食べていますね。
