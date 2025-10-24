体力や気力の衰えを感じる60代。できるかぎり身も心も軽やかに暮らしていきたいですよね。「50代で暮らしを見直して世間や人に合わせることを卒業したら、60代に入ってからの暮らしが自然とラクになっていきました」と語るのは、著述家の中道あんさん。ここでは、中道さんが「やめてよかった」と感じる5つの習慣について紹介します。

習慣1：決まった時間に規則正しく食事をとる

長年「規則正しく」という習慣が刷り込まれていたせいか、これまでは決まった時間になったら、おなかがすいてなくても食事をとっていました。

【実際の写真】野菜もタンパク質もしっかりとる中道さんの朝ごはん

でも今は、「おなかが空いたら食べる」が基本に。朝はしっかり食べ、昼は軽くバナナやサンドイッチだけの日もあります。夜は遅くとも19時までに食べ終えるように。

ときには、16時くらいにしっかり夕食を食べて、それから朝までなにも食べないことも。そういう翌日の朝ごはんが、猛烈においしいんです。

「時間」ではなく「体の声」を聞くようになってから、体が軽くなったような気がします。

習慣2：お酒を飲む習慣

あれほど好きだった日本酒が、今はもうほとんど飲めません。飲み会にも、よほどのことがないかぎり、行かなくなりました。

夜は静かに本を読んだり、愛犬と過ごしたりしています。のんびりと、まったり過ごすひとときが、なにものにも代えがたい充実の時間に。お酒をやめても寂しくないどころか、夜がいちばん豊かな時間になりました。これって歳でしょうかね。

習慣3：スタイルよく見せるためのおしゃれ

50代の頃は少しでもきれいに見せたくて、エレガントなミドルヒールを履いたり、流行を追ったりしていました。

でも60代の今は、ラクで自然体がいちばん。いわゆるパンプスをすべて処分。体を締めつける服は手放し、シンプルで心地いい服が定番です。

その代わりに、肌がくすんできたので、明るい色のアイテムを選ぶようになりました。

習慣4：SNSを際限なく見る

SNSを開けば、好きな投稿よりも気が重くなる情報が目に入ることがあります。AIでつくられた動画も増え、なにが本当かわからない時代に。気づけば心が疲れている…そんな瞬間が増えていました。

今は、SNSは必要なときにだけ見ると決めています。

そのために、スマホをベッドにもち込まない、寝る前には1日の終わりを感謝の言葉で終える、の2つを習慣にしています。

習慣5：無理をして活動すること

体力の衰えは悲しいけれど、抗うよりも受け入れることにしました。

丸1日出かけたら、翌日は家でのんびり。「やりたいことは先のばしせずにやって、あとは休む」。最近はそんなリズムを守っています。

がんばったら活動できなくはないけれど、これまでがんばってきたんだから、もういいかなぁって。ときどき公園で日なたぼっこをしながら、「なにもしない時間」を楽しむ。

公園のベンチにはいろんな人がいて、それをながめているだけでもおもしろいものです。

60代で初めて気づいた「老い」

自分はずっと変わらず老いないと思っていましたが、ここ2年ほどで、「違うな」と感じるように。50代ではまだ気づけなかった「老いる」という感覚を実感するなかで、60代は、自分から「やめた」というよりも、自然に「減っていった」ことばかり。

「こうでなきゃ」を手放し、等身大の自分を受け入れるようになったら、「無理」が自然と減っていき、ラクに過ごせるようになりました。