「独裁ではないか」公明・斉藤代表、政権の姿勢批判 高市首相の所信表明演説受け
高市首相の所信表明演説を受けて野党側の反応です。今回、野党として演説を聴いた公明党の斉藤代表は、「政権の方針と違う角度からの質問では議論しないというのは独裁ではないか」と政権の姿勢を批判しました。
公明党の斉藤代表は、高市首相が述べた「政権の基本方針と矛盾しない限り、各党からの政策提案を受け、柔軟に真摯に議論する」という文言に対して、次のように述べ、政権の姿勢を強く批判しました。
公明党 斉藤代表「私はその一文にものすごく危ういものを感じました。我々の方針とは違う角度から質問してきてももう議論はしない、これは独裁ではないでしょうかということを感じた次第」
また、立憲民主党の野田代表も、参議院選挙で掲げた給付金の実施見送りや、ガソリン暫定税率の年内廃止という文言が入っていないことなどを挙げ、「決断と前進の内閣と言っているが、これは先送りと後退の内閣だ」と批判しています。国民民主党の玉木代表は、「一番大事だと言っていた物価高騰対策について、年内に何ができるか具体像が見えない」として、せめてガソリンの暫定税率は年内に廃止できるよう求めました。