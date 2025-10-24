ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、0歳息子と家族ディズニーへ 3ショットに「服の色揃えたのかな？」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が10月23日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと0歳の息子と3人で、東京ディズニーランドを満喫する様子を公開した。
【写真】26歳人気YouTuber＆27歳モデル夫婦「服の色揃えた？」家族ディズニーショット
桜井は「結婚1年記念日は初めてのディズニーランドへ」とディズニーキャラクターのファンキャップを被って笑顔を見せる家族3ショットを投稿。「子供と行くディズニーってこんなに楽しいん！？乗り物乗った時の反応も、着ぐるみに会った瞬間も 全部愛おしい」と記し、「この1年あっとゆう間やったな〜！りょうた いつもありがとう」とぎしへのメッセージもつづっていた。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな雰囲気伝わる」「この家族可愛すぎる」「箱推し家族」「めっちゃ憧れる」「服の色揃えたのかな？」といったコメントが寄せられている。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆桜井美悠、家族3人でディズニー満喫
◆桜井美悠の投稿に「この家族可愛すぎる」と反響
