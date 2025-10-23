バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に、ゲストとして生出演。相談を受けた時に心がけていることを明かした。

恋愛相談の話題になり、高嶋は「無理ですね」とキッパリ。「もうホントに。“男は山手線”っていっつも言ってる」と明かすと、フリーアナウンサーの原千晶は「どういう…？」と困惑。高嶋は「“ちょっと待てば次が来る”って。失恋した子に、いつもそうやって慰めてた」と解説した。

すると元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏は「それはさあ、こういうとアレだけどかわいいじゃん。奇麗じゃん」と疑問。原アナも「面白くて奇麗で」と加勢したが、高嶋は「そう言うけど、彼氏なんて23、4ぐらいまでいなかったですよ」と告白。そのため玉川氏が「それは“入り口”はいいんだけど、もしかしたら…」と口ごもると、高嶋も「まあね〜」と認めつつ、「けど人は“外見を褒められるってことは、内面が面白くないからだ”って言われて育った。だから内面を鍛えたんですよ、面白く」と打ち明けた。

そして人生相談など、恋愛以外の相談ごとについて聞かれると、高嶋は「ありますね。何でも一応解決するっていうのが私の役割」とキッパリ。これには玉川氏は「“相談されたけどよく分からないなぁ”って言われるよりは、間違ってるかもしれないけど“こうだ！”って言ってもらったほうが、いい場合がある」と感心していた。