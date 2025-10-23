現役漫画家で参院議員の赤松健氏が２２日、Ｘを更新。経済安保大臣となった小野田紀美大臣について「ガチのオタク」と太鼓判を押した。

赤松議員は「初入閣した小野田紀美（おのだきみ）大臣ですが、既にネットニュースで報道されているようにガチのオタクであり、女性向けシチュエーションＣＤやＢＬＣＤを中心に広報＆プロデュースしていた、元本職の方です」と記した。

１年前に自民党チャンネルで小野田大臣と対談した動画も紹介。この中で小野田大臣は、人生を決めた漫画を紹介。その中の１冊が学研漫画の「卑弥呼」。保育園の頃から正義の味方に憧れていたといい、小学校１年で図書館でこの漫画を発見。「これを読んで、今まで荒れていた国が卑弥呼が女王になって平和になった」「一つ一つの悪事を潰すのも正義の味方だが、理不尽が起きない世の中を作れたら最強の正義の味方じゃないか」と思い、「卑弥呼になると決めたのが小学校１年。そこから政治家を目指した。人生を決めた本です」と紹介した。そこから卑弥呼を「リスペクト」し、髪の毛を伸ばしていたのも卑弥呼の影響だと明かし、赤松氏を驚かせていた。

他にも推し漫画を熱い熱量でトークし、現役漫画家の赤松氏も舌を巻くほど。

この赤松氏の投稿に、小野田大臣もＸで反応。「いえいえ、私なんぞ本当にたしなみ程度のにわかです…でも好きな作品の話がたくさんできて嬉しかったです！その節はありがとうございました！」と感謝していた。

赤松氏は「ラブひな」で講談社漫画賞を受賞。コミック累計は全世界で５０００万部を超え、海外にもファンが多数いる。