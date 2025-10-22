¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï£±£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤â¡¡¡È¼é¤ì¤ëÂçË¤¡É¤Ë¹â¤¤´õ¾¯²ÁÃÍ¡¡£Í£Ì£ÂÃ´Åö¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££Í£Ì£ÂÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¤Î°ÂÆ£¹¨ÂÀµ¼Ô¤¬¡¢º£¥ª¥Õ°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤¬³¤³°£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¤Þ¤Ç£±Ç¯¤ò»Ä¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡Íè¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤ÈÁª¼ê²ñ¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤Ï£²£¶Ç¯£±£²·î£±Æü¤¬£µÇ¯´Ö¤Î´ü¸Â¡£¿·¶¨Äê¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ¾¼Ô¤¬¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û¡ËÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ä¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇÌäÂê¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¿·¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ËÆÍÆþ¤·¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ê¤É¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¤À¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²ò½ü¤Ï£²£²Ç¯£³·î£±£°Æü¡£¥«·³¤È¤Î·ÀÌóÈ¯É½¤ÏÆ±£±£¸Æü¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÏËþÂ¤Ë¹Ô¤¨¤º£´·î¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Íè¥ª¥Õ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð·ÀÌó¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤é¤ÌÉÔ°Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤à´ü´Ö¤â¸º¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Î®¤ÎÎý½¬¤â½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ë¤Ï£±ºÐ¤Ç¤â¼ã¤¤Êý¤¬É¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£µð¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼çË¤Î®½Ð¤ÏÄË¼ê¤À¤¬¡¢³¤³°£Æ£Á¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¤Ç¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤é¤Ð·ÀÌó¶â¤Ë±þ¤¸¤¿¾ùÅÏ¶â¤¬Æþ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ï£¶£°È¯¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬£µ£¶È¯¤Ç£²³ä£´Ê¬¤È¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÄÌ»»£²£´£¸È¯¤Î²¬ËÜ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£Ìî¼ê¤¬£±£³¿Í¤·¤«¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤£Í£Ì£Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤ò¤³¤Ê¤·¡¢£Ä£È¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ëÂÇÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤Ïµ®½Å¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤¬·ë¤ó¤ÀÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î·ÀÌó¤Î¥È¥Ã¥×£²¤Ï¡¢£²£²Ç¯£³·î¤Ë£²£·ºÐ¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬·ë¤ó¤À¥«¥Ö¥¹¤È¤Î£µÇ¯£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢£²£²Ç¯£±£²·î¤Ë£²£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿µÈÅÄÀµ¾°¤¬£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿£µÇ¯£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£´²¯±ß¡áÆ±¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï£²¿Í¤Ë¸«Îô¤é¤Ê¤¤¡££²£¹ºÐ¤Î²¬ËÜ¤âÄ¹ÂÇÎÏ¤ä¼éÈ÷¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤«¤é¡¢£µÇ¯£±£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê£Í£Ì£ÂÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦°ÂÆ£¡¡¹¨ÂÀ¡Ë