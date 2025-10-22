【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル10月は金木犀×壬氏・馬閃・李白！
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。10月ビジュアルは、金木犀がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、盛り上がりを見せている。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』では、毎月22日は「猫猫の日」（ニャンニャン→ねこねこ→猫猫）として企画を実施してきた。2024年7月からは「猫猫、壬氏と巡る四季」という企画がスタート。毎月22日に『薬屋のひとりごと』のキャラクターたちと、季節の植物をテーマにした新規描き下ろしが公開される。本編では見ることのできないキャラクターたちの姿を描いたビジュアルとなっている。
10月ビジュアルは、香りからも秋の訪れを感じさせる金木犀がテーマ。秋の夕暮れ時、修練所で手合わせをする馬閃と李白、そしてその様子を眺める壬氏が描かれている。
また、公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。こちらもチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
そして、2023年10月22日から放送が始まったTVアニメ『薬屋のひとりごと』は、今年2025年10月22日（水）に放送2周年を迎える。このあと18時より、《2周年記念PV》が公開、動画のプレミア公開リンクがオープンとなった。
アニメ続編への期待と注目が集まる中、本PVでは『薬屋のひとりごと』2周年の歩みを振り返り、そして最新情報も盛りだくさんの内容でお届けされる。ぜひ新情報を楽しんでほしい。
＞＞＞10月ビジュアルなどをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、盛り上がりを見せている。
10月ビジュアルは、香りからも秋の訪れを感じさせる金木犀がテーマ。秋の夕暮れ時、修練所で手合わせをする馬閃と李白、そしてその様子を眺める壬氏が描かれている。
また、公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。こちらもチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
そして、2023年10月22日から放送が始まったTVアニメ『薬屋のひとりごと』は、今年2025年10月22日（水）に放送2周年を迎える。このあと18時より、《2周年記念PV》が公開、動画のプレミア公開リンクがオープンとなった。
アニメ続編への期待と注目が集まる中、本PVでは『薬屋のひとりごと』2周年の歩みを振り返り、そして最新情報も盛りだくさんの内容でお届けされる。ぜひ新情報を楽しんでほしい。
＞＞＞10月ビジュアルなどをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会