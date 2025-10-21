シンプルで長く使えるアイテムが数多くそろっている「無印良品」。今回はそのなかから、整理収納アドバイザーでESSEフレンズエディターのむらさきすいこさんが実際に自宅で愛用する「長く使えてコスパのいいアイテム3点」をご紹介します。実際の活用事例とあわせて、購入するときに気をつけているポイントは必見です！

安定感のあるつくりで、使い勝手も抜群！

まずは、本や書類を立てるのに便利な「スチロール仕切りスタンド 大（990円）」。ブックエンドのように動かず安定感があるため、使いやすいです。

【写真】クローゼットで自立しにくいバッグの収納に

クローゼットの上段では、自立しにくいバッグの収納にもおすすめ。

以前、ほかのメーカーの類似品を試したことがありますが、すぐに割れてしまい残念な思いをしました。その点このアイテムは、子ども部屋や家庭の書類収納に長年使っていますが、ひとつも壊れることなく活躍しています。

●意外なところでも大活躍！

意外な使いみちとして、キッチンでフライパンを立てることもできます。調理器具の数が少なければ、専用のラックをわざわざ用意しなくてもこれで十分。つくりがしっかりしているので、毎日の出し入れにもストレスなく使うことができます。

ただし、購入の際は、フライパンの厚みが仕きりスタンドの間隔に収まるかどうかを確認することをお忘れなく！

幅広い場所で活用すること間違いなし！

次は「再生ポリプロピレン入りファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・1／2（590円）」です。無印良品のファイルボックスは定番になりつつありますが、筆者のいちおしは「ワイド幅・ハーフサイズ」のタイプ。筆者宅では廊下収納で、薬やマスクなどの衛生用品を収納しています。

また、キッチンのシンク下の引き出しで、ボウルや鍋を立てて収納したりと大活躍。整理収納サポートでもキッチンや洗面所、パントリーなど幅広い場所で活用することが多く、汎用性が高くて万能な収納用品です。

さらに、ちょっとやそっとでは壊れない頑丈さも魅力。最近は100円ショップでも似た商品を見かけますが、耐久性を考えるとこのアイテムは十分にコスパがいいと感じています。

サイズ展開も豊富でとにかく頑丈！

3つ目は「再生ポリプロピレン入り 頑丈収納ボックス 特大（3490円）」。その名のとおり、とても頑丈な収納ボックス。サイズ展開も豊富です。

筆者宅では特大サイズを庭に置いて使っています。現在の家に引っ越した際、「大きな物置きを買うと将来的に処分に困る」と考え、このアイテムを2つ購入しました。なかにはクルマを洗うグッズやホース、ガーデニンググッズや雑巾代わりの古タオルなどを収納しています。

購入からすでに11年が経ち、屋外使用のため劣化してきたので、そろそろ買い替えを検討中です。

一方で、室内では防災用品をまとめて押し入れに収納。水や簡易トイレ、食品を備えるのに活用しています。

価格はけっして安くありませんが、屋外で10年以上使える頑丈さを考えれば、室内ではさらに長もちするはず。長期的に見れば、とてもコスパの高い商品だと感じています。

●購入の際に気をつけることは…

大きな収納アイテムは慎重に選ぶ一方で、小さいアイテムはつい気軽に買ってしまいがちです。

実際に整理収納サポートで伺うと、納戸や押し入れに、使い道のない収納用品がたくさん押し込まれているケースも少なくありません。

収納用品は先に買うのではなく、まずはものを整理して「なにを収納するか」を決めること。そして事前にサイズ計測をしてから購入することを心がけています。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください