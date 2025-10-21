“スヌーピー”の当りくじに新作登場！ 「LED付き三面鏡」や「耳付きトート」などラインナップ
スヌーピーをはじめ『PEANUTS』の仲間たちをモチーフにした「サンリオ 10月スヌーピー 当りくじ」が、10月24日（金）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。
【写真】「耳付きトート」もかわいすぎる！ “スヌーピー”の当りくじ景品詳細
■ポップでキュートなデザイン
今回登場する「サンリオ 10月スヌーピー 当りくじ」は、スヌーピーとピーナッツフレンズが大好きなドーナツをあしらった、キュートなデザインのグッズを展開する、全13等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
目玉の1等は、スヌーピーたちおなじみのキャラクターが描かれたカバーがキュートな「LED付き三面鏡」がラインナップ。ポップなデザインが毎日のメイクタイムを楽しくしてくれそうだ。
また、2等は持ち手にスヌーピーが乗ったカップとソーサーのセット、続く3等にはスヌーピーの「耳付きトート」が用意される。
そのほか、「タンブラー」、「リストレスト」、「マスコット」、「ポーチ」など、日常使いしやすいアイテムが多数並ぶ。
加えて、最後のくじを引くともらえるラストスペシャル賞は舌をペロリと出したスヌーピーの「ぬいぐるみ」を提供。さらにくじ紙の二次元コードを使って応募できるエンタメチャンス賞にスヌーピーの「パペット」が用意されたファン必見の内容となっている。
