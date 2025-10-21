MVPトロフィーに記された「TEAM EFFORT」

粋な行動が話題になっている。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で歴史的な活躍を見せMVPに輝いた。そんな中、返却された「MVPトロフィー」が話題になっている。

圧倒的な活躍でMVPを勝ち取った。第4戦で、投げては7回途中10奪三振無失点の好投。バットでは史上11人目の1試合3本塁打を放つなど異次元の成績を残した。しかし、試合後には「みんなを代表して、これをもらっていると思っている。本当に全員で勝ち切ったものだと思うので、あと4つ全力で勝ちに行きたい」とチームへの想いを滲ませていた。

それから3日後、チーム練習が行われたクラブハウスにはMVPトロフィーが置いてあった。そこに「Shohei Ohtani」の文字はなく、「TEAM EFFORT（チームの成果）」と記されていた。

この行動を米メディアも注目。「最優秀選手の刻印を覆う『TEAM EFFORT』というサインが付けられています」とドジャース専門サイト「ドジャーブルー」で編集長を務めるブレイク・ウィリアムズ氏は自身のX（旧ツイッター）につぶやいた。

謙虚な行動にファンも反応していた。「一晩でメジャーの歴史に残るプレーをしても謙虚なところが大谷さんらしい」「大谷さんのこういう所、本当に尊敬できる」「謙虚すぎない？」と驚いていた。（Full-Count編集部）