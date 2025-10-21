BTS・JUNG KOOK、記録を大量生産！FIFAワールドカップサントラ『Dreamers』再生回数5億回突破

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがSpotifyで再生回数5億回の楽曲を追加した。

【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyによると、JUNG KOOKが歌唱した「2022 FIFAワールドカップカタール」の公式サウンドトラック『Dreamers』が累積再生回数5億回（10月19日付チャート基準）を超えた。

これでJUNG KOOKはデジタルシングル『Seven（feat. Latto）』、1stソロフルアルバム『GOLDEN』のタイトル曲『Standing Next to You』、歌手チャーリー・プースとコラボした『Left and Right（Feat. Jung Kook of BTS）』、デジタルシングル『3D（feat. Jack Harlow）』に続き、5曲目の再生回数5億回の楽曲を保有することになった。

（写真＝BIGHIT MUSIC）JUNG KOOK

『Dreamers』は2022年11月のリリース当時、102の国と地域のiTunes「トップソング」チャート1位、Spotify「デイリートップソンググローバル」チャート（11月20日付）2位を記録し、世界の音楽市場でヒットとなった。

また、FIFAのユーチューブ公式アカウントに公開された『Dreamers』のパフォーマンス動画は、再生回数4億2000万回（10月2日現在）を突破した。これは同チャンネルの歴代最多再生回数だ。

なお、JUNG KOOKはSpotifyにおいて、ソロ曲だけで累積再生回数97億回を超えた。このうち、『Seven（feat. Latto）』は単一曲の累積再生回数25億回を超え、韓国の歌手として初めて25億回を達成した。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。