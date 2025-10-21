相談がきっかけで「好きな人」に変化した瞬間８パターン
「男性は女性に頼られることが好き」という話はよく耳にするもの。そんな男性のツボを刺激するためにも、「悩み相談」が上手な女性になっておきたいところです。絶妙な内容の相談を持ちかければ、いつのまにか男性が好意を寄せてくれるかもしれません。そこで今回は、「思わず恋しそうになる女の子からの相談８パターン」をご紹介いたします。
【１】女の子が落ち込みながら話す恋愛相談
恋愛相談をしてきた女の子のことを好きになってしまう男性は多いようです。「自分が相手から信頼されている」と思うことで、情を感じてしまうようです。そして、恋愛がうまくいかなくて落ち込んでいる相手を「励ましたい」という気持ちが、いつのまにか「俺が守ってやりたい」に変わることも・・・。男性と恋バナをするときは、思い切って過去の失恋トークをしてみると良いかもしれません。
【２】「お母さんとケンカしちゃった・・・」などの人間関係の悩み事
女の子にちょっとした身の上話をされるのが好きな男性もいるようです。頼られることが好きな男性は、家族ネタなど信頼している人にしか話さないような内容を話されると親身になりたくなるようです。ただし、出会ったばかりの相手に複雑な家庭事情などを聞かせると重いと思われることもあるので、まずは軽い親子喧嘩ぐらいの話にとどめた方が良いでしょう。
【３】「テストの点が上がらない！」などの、学業や仕事の悩み事
勉強や仕事の悩み事を相談すると、男性の自尊心を刺激することができるようです。とくに、後輩や部下からレベルアップの方法を問われると愛着を感じてしまう男性が多いようです。また、自分よりも成績が上の女性にスランプを告白されると「何で俺に言うの？」と、ドキっとしてしまう男性も。落ち込んでいることを隠さずに話せば、好きな男性から励ましてもらえるでしょう。
【４】美容院に行く前、次の髪型についての相談
髪型やファッションなど、女の子から見た目に関する相談をされると嬉しい男性もいるようです。「自分のセンスを好んで（信頼して）くれている」という前提があるため、親近感を感じてしまいます。また、「○○君はどんな髪型が好きなの？」と聞かれた場合、「自分のためにカワイクなろうとしている？」と思ってドキドキしてしまう男性も。明るく話せる（暗くなりにくい）話題なので、気軽に答えてくれるはずです。
【５】進学先や就職先に関する進路相談
人生を左右する「進路」についての意見を求められると、とたんに相手が気になる存在になってしまう場合もあるようです。ただし、付き合っているわけでもないのに「○○君が言った通りにするから！」と言われると重いと思われる可能性が高いので、最初に「ちょっと意見を聞かせて」と軽い相談であることをアピールすると答えやすいでしょう。
【６】ＰＣについてなど、男性の得意な分野に関する相談
ＰＣや家電など、得意な分野について聞かれると恋愛のスイッチが入る男性もいるようです。女性に頼られるのが嬉しいだけでなく、「俺の得意分野をよく知っているな」と、親近感を感じてしまうようです。見当違いの相談をしないためにも、事前に相手の趣味を調べておいて、ある程度ピンポイントに相談できるようにしておくと良いでしょう。
【７】「寝坊グセが直らない」など、ダメな性格に関する悩み事
女の子からダメな一面を告白されると、妹のように愛おしく見える男性もいるようです。「寝坊グセ」や「よく転ぶ（どん臭い）」など、ちょっと愛嬌のある悩みだと好意的に聞いてもらえるはずです。ちなみに、「一目ぼれしやすい」など、恋愛感情が不安定なイメージを与えかねない相談は引かれる可能性もあるので注意が必要です。
【８】「○○君にイジワルされて困ってる」など、迷惑事の相談
女性から助けを求められているような相談に燃えてしまう男性もいるようです。上司のイジワルや元カレの嫌がらせなど、真剣に困っていることを、自分に打ち明けてくれた女性のことは放っておけなくなるようです。ただし、セクハラ被害やストーカー被害などの犯罪にかかわることは、男性がうろたえてしまう可能性もあるので、本当に信頼できる相手だけに話した方が良いでしょう。
実践できそうな相談内容はありましたか？ 意中の男性に親近感を持ってもらいたい女性は、ぜひ実践を検討してみても良いかもしれません。また、他にはどんな相談をされると、男性は相手の女性に恋しそうになるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
【１】女の子が落ち込みながら話す恋愛相談
恋愛相談をしてきた女の子のことを好きになってしまう男性は多いようです。「自分が相手から信頼されている」と思うことで、情を感じてしまうようです。そして、恋愛がうまくいかなくて落ち込んでいる相手を「励ましたい」という気持ちが、いつのまにか「俺が守ってやりたい」に変わることも・・・。男性と恋バナをするときは、思い切って過去の失恋トークをしてみると良いかもしれません。
女の子にちょっとした身の上話をされるのが好きな男性もいるようです。頼られることが好きな男性は、家族ネタなど信頼している人にしか話さないような内容を話されると親身になりたくなるようです。ただし、出会ったばかりの相手に複雑な家庭事情などを聞かせると重いと思われることもあるので、まずは軽い親子喧嘩ぐらいの話にとどめた方が良いでしょう。
【３】「テストの点が上がらない！」などの、学業や仕事の悩み事
勉強や仕事の悩み事を相談すると、男性の自尊心を刺激することができるようです。とくに、後輩や部下からレベルアップの方法を問われると愛着を感じてしまう男性が多いようです。また、自分よりも成績が上の女性にスランプを告白されると「何で俺に言うの？」と、ドキっとしてしまう男性も。落ち込んでいることを隠さずに話せば、好きな男性から励ましてもらえるでしょう。
【４】美容院に行く前、次の髪型についての相談
髪型やファッションなど、女の子から見た目に関する相談をされると嬉しい男性もいるようです。「自分のセンスを好んで（信頼して）くれている」という前提があるため、親近感を感じてしまいます。また、「○○君はどんな髪型が好きなの？」と聞かれた場合、「自分のためにカワイクなろうとしている？」と思ってドキドキしてしまう男性も。明るく話せる（暗くなりにくい）話題なので、気軽に答えてくれるはずです。
【５】進学先や就職先に関する進路相談
人生を左右する「進路」についての意見を求められると、とたんに相手が気になる存在になってしまう場合もあるようです。ただし、付き合っているわけでもないのに「○○君が言った通りにするから！」と言われると重いと思われる可能性が高いので、最初に「ちょっと意見を聞かせて」と軽い相談であることをアピールすると答えやすいでしょう。
【６】ＰＣについてなど、男性の得意な分野に関する相談
ＰＣや家電など、得意な分野について聞かれると恋愛のスイッチが入る男性もいるようです。女性に頼られるのが嬉しいだけでなく、「俺の得意分野をよく知っているな」と、親近感を感じてしまうようです。見当違いの相談をしないためにも、事前に相手の趣味を調べておいて、ある程度ピンポイントに相談できるようにしておくと良いでしょう。
【７】「寝坊グセが直らない」など、ダメな性格に関する悩み事
女の子からダメな一面を告白されると、妹のように愛おしく見える男性もいるようです。「寝坊グセ」や「よく転ぶ（どん臭い）」など、ちょっと愛嬌のある悩みだと好意的に聞いてもらえるはずです。ちなみに、「一目ぼれしやすい」など、恋愛感情が不安定なイメージを与えかねない相談は引かれる可能性もあるので注意が必要です。
【８】「○○君にイジワルされて困ってる」など、迷惑事の相談
女性から助けを求められているような相談に燃えてしまう男性もいるようです。上司のイジワルや元カレの嫌がらせなど、真剣に困っていることを、自分に打ち明けてくれた女性のことは放っておけなくなるようです。ただし、セクハラ被害やストーカー被害などの犯罪にかかわることは、男性がうろたえてしまう可能性もあるので、本当に信頼できる相手だけに話した方が良いでしょう。
実践できそうな相談内容はありましたか？ 意中の男性に親近感を持ってもらいたい女性は、ぜひ実践を検討してみても良いかもしれません。また、他にはどんな相談をされると、男性は相手の女性に恋しそうになるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）