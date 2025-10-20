〈「芸人という仕事が成立しなくなる」タイタン太田光代が語る“これから生き残る芸人”とは〉から続く

タイタン代表取締役社長の太田光代氏が、著書『社長問題！ 私のお笑い繁盛記』（文藝春秋）を執筆した1年間に起きたトラブルと、その対処法、芸人たちや自身の未来への展望を語った。（全2回の2回目／最初から読む）

【動画を見る】タイタン・太田光代が語る「これからの芸人のあり方」

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年10月8日配信）

かつては自身がスロットで稼いでいた経験も

2024年、所属芸人によるタクシー運転手とのトラブルなどで、タイタンは揺れた。

社長として太田氏は、社内にコンプライアンス研修を導入するなど、再発防止のための体制づくりに奔走した。



太田光代氏

ギャンブルについて問われると、太田氏は現実的な視点を示した。

自身も売れない時代にスロットで生活費を稼いでいたと明かし、「攻略本なんてなかったから、出目を自分で研究したりしてました」と笑う。

「楽しみ方をちゃんと身につけて、自分の裁量でやるかどうかが大事。はまってしまう人はやらない方がいい」と語った。

競馬好きで知られる爆笑問題・田中裕二氏が、馬券の購入ミスから180万円を獲得した件については、「あれは合法ですから」と笑い飛ばした。

談志と鶴瓶が映えた「タイタンシネマライブ」

来年2月、タイタンライブは30周年を迎える。

「タイタンライブだけで30年を続けるのは難しかった」と太田氏は率直に語る。その転機となったのが、映画館で同時上映する「タイタンシネマライブ」の開始だった。

「昔は日本人って映画館では静かに観るものって思ってたでしょ。でも、笑っていい作品ではちゃんと笑っていいんだっていう空気ができたのは大きいですね」と言う太田氏。

映画館の大スクリーンでは芸人の力量がより明確に伝わるという。

「特に落語家さんは映えるんですよ。談志さんは圧倒的だったし、鶴瓶さんが出たときなんて、観客みんな泣いてました」

「最近はAIを使ってね、太田と私がキスを…」

番組の最後、太田氏が明かしたのは夫・太田光氏との夫婦生活への思いだった。

「やっぱり何か、夫婦の思い出を作らないと死んでも死にきれないじゃないですか。旅行に行きたいとはずっと言ってるけど。最近はAIを使ってね、太田（光）と私がキスをしてる映像なんか作ってるんです。

夜、隣で寝てるところで『これが私の記憶、これが私の！』って思って動画を見るんですよ。記憶の塗り替えをしてます」と笑った。

「舞台を作るまでが私の仕事」

30年続くタイタンライブの今後について、太田氏は具体的な構想を持ちながらも「今はまだ言わない方がいいですね」と笑みを浮かべた。

「舞台を作るまでが私の仕事」という言葉どおり、次の時代へ向けた準備はすでに始まっている。

（「文春オンライン」編集部）