極超音速ミサイル「火星11型マ」が初登場…軍事パレードに“ロシアの影”　北朝鮮の脅威は新たなフェーズに【日曜安全保障】

先日行われた北朝鮮の軍事パレード。

映像には、脅威が新たなフェーズに入っていることを示すものが映り込んでいました。

10月10日、北朝鮮・平壌（ピョンヤン）。

注目されていた新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）「火星20型」は、2025年内にも発射実験を行うとの観測が出ていましたが、実はアメリカ軍は今回のパレードを前に異例の態勢を敷いていました。

パレードの2週間ほど前、沖縄・嘉手納基地でカメラが捉えた珍しい機体。

日本に初めて展開したアメリカ空軍最新鋭の電子戦機「EA-37B（コンパスコール）」です。

能勢伸之フジテレビ特別解説委員によると、「ミサイルも爆弾もない代わりに、機体の出っ張りから出す強力な電波が武器で敵の防空レーダーを無力化し、発射準備中の敵ミサイルを攻撃する。味方の軍用機を支援することが任務」だといいます。

さらに翌日、長崎県の佐世保基地に「ハワード・O・ローレンツェン」が入港しました。

巨大なレーダーを持ち、ミサイルを監視できるアメリカで唯一の艦船です。

そして、嘉手納では発射後の弾道ミサイルの監視を行う「コブラボール偵察機」が離着陸していました。

日本周辺でのミサイル発射を警戒し、神経をとがらせていたアメリカ軍。

その一方、今回のパレードでは北朝鮮の脅威が新たなフェーズに入っている証拠も見え隠れしていました。

キーワードは“ロシアの影”。

初めてベールを脱いだ極超音速ミサイル「火星11型マ」は、発射後にマッハ5以上の極超音速に加速し、その後、切り離され、先端部は操縦翼で上下左右に動いてミサイル防衛をかわし、安定翼でグライダーのように滑空し距離を伸ばす能力があるといいます。

しかし、能勢伸之フジテレビ特別解説委員は「この『火星11型マ』の原型は、ロシア製の短距離弾道ミサイルの流れをくむとされている。もとのミサイルより飛距離が伸びて、日本に届く可能性も否定できないが、ロシアの技術支援と考えるのが自然」だと話します。

パレードには、ほかにもロシアとのつながりをうかがわせるものがありました。

「チョンマ-20」戦車です。

4方向を向いた砲塔のレーダーで飛んでくる対戦車ミサイルを捕捉し、自動的に迎撃弾を発射する装置があります。

この防御システムの配置が、ロシア最新の「T-14型」戦車のものと似ているとされているのです。

ロシアとの軍事関係を深める北朝鮮。

日本は、かつてロシアの空中発射極超音速弾道ミサイルを迎撃した実績がある「PAC-3」を配備。

その上で、アメリカと極超音速ミサイル迎撃用の「GPIミサイル」の共同開発にも乗り出しました。

極東の安全保障は今、新たな局面を迎えています。