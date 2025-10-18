¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î33ºÐMF¡¢¡È·îµë40Ëü±ß¡É¤Ç¤â¥¢¥¸¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤¿33ºÐ¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ó¥¸¥ç¡¦¥·¥§¥ë¥ô¥£¤Ï¡¢º£²ÆUAE¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¶â¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÍÆ»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥·¥§¥ë¥ô¥£¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤â6»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·º£²Æ¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤ÆÏ²¿ÍÀ¸³è¤Ë¡£2¥ö·î¤Û¤É¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤È¡¢Í§¿Í¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¢¥´¥ó¥Ð¡¼»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëUAE3Éô¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥§¥ë¥ô¥£¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËUAE¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¸À¤¦¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤ª¶â¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
UAE¤Î²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î·îµë¤Ï¤ª¤ª¤è¤½2000¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½40Ëü±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤À¡£ËÍ¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ²Ô¤¤¤Ç¤¤¿³Û¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤·¤¿¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
·»¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏËÍ¤è¤ê¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËUAE¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆËþÂ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¡£
¤½¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ËÍ¤ÏÎÉ¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¤â¤¦ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï»þ·×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¸«²ò¤À¤±¤É¤Í¡£
¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¡Ø¹ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£
ËÍ¤Ï¤³¤³¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ó¤Ê¸¤µ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï10¡Á15Ç¯Á°¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÏºòÇ¯8ËüÂæ¤â¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£°Â¤Î°²½¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥§¥ë¥ô¥£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³¹¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¶¿¤Î¥í¥à¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¶á¤¤¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥§¥ë¥ô¥£¤Ï¸½ºßUAE¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤âUEFA A¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¶Ð¤·¤ß¡¢Ìë´Ö¤ÏÁª¼ê¤Ø¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£