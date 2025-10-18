好救援のべシア感謝「嫌な流れの中で素晴らしいピッチング」

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。投げては7回途中10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目。バットではポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打の大暴れを見せた。試合後、NHKのインタビューに応じて感謝した人物がいた。

歴史的な1日となった。初回のマウンドでは先頭・トゥラングへ四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振。その裏に迎えた第1打席では先頭、左腕キンタナの内角スラーブを完璧に捉え、右翼スタンド上段に飛び込む先頭打者弾。9試合ぶりのポストシーズン3号だ。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度。打った瞬間の豪快アーチとなった。

4回2死では1試合2発となる4号ソロを右中間場外へ運んだ。フリーマンらチームメートが頭を抱える特大アーチ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度だった。7回1死でもバックスクリーン左へ5号ソロを放った。

投げても6回まで無失点投球。7回は四球、安打で無死一、二塁としたところで降板した。試合後のインタビューではピンチを凌いだアレックス・べシア投手に感謝。「7回投げ切りたかったですけど。嫌な流れの中で、ベシアが素晴らしいピッチングをしてくれたので本当に助けられたなと思います」と振り返った。（Full-Count編集部）