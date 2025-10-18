「縮んだ足を取り戻せる」――そんなキャッチーな言葉とともに70代の女性がユニクロのデニムパンツを紹介するファッション動画がYouTubeで話題を集めています。投稿したのは、YouTubeチャンネル「70代ロコリ」を配信するロコリさん（@rokori.1951）です。



【写真15枚】ユニクロの「バギーカーブジーンズ」 シニア世代が履いたらどうなるか検証しました

紹介されているのは、ユニクロの「バギーカーブジーンズ」を使ったコーディネート。2種類の丈の比較や、5種類のトップスとの着回し術を披露した動画には、「本当に足長に見えますね」「ロコリさんが着ると、高見えどころかブランド品に見えちゃいます」「私もマネさせてもらいます」といったコメントが数多く寄せられました。



ロコリさんは現在74歳。カラーコーディネートを得意としており、シニア世代向けにプチプラアイテムを使ったファッションなどを投稿しています。「“新しいモノ好き”な性格なので履いてみたくなった」という理由で、若い世代の間で“スタイルが良く見える"と話題になっているユニクロの「バギーカーブジーンズ」を紹介することに決めたそう。



今回の動画では、「オンラインストア限定の丈短めタイプ」と「少し大きめのサイズを丈カットしたタイプ」の2種類のサイズについて紹介しています。



足長効果で「縮んだ足を取り戻せる！」

まずは「オンラインストア限定の丈短めタイプ」を試着。初めて着用したときの感想について、「今までに履いたことのないシルエットだと思いました」とロコリさん。



素材はやや硬めで重みがあったそうで「旅行などで一日中履くのはおすすめしません」としつつも、股上が深めで足を長く見せてくれる点に感動したのだとか。普段はくるぶしが見えるくらい短めの丈が好みだそうですが、今回久しぶりに長い丈を履いて動画を撮ったところ、「足が長く見えてびっくりしました」と話します。



「高齢になるにつれて身長が縮み、足も縮んでしまうようです。このシルエットは足長効果があるのでは…と思います」



その驚きの"足長効果"について、ロコリさんは動画内で「詐欺パンツ」と表現。視聴者からも「本当に足長に見えますね」「シルエットが綺麗」などのコメントが寄せられました。



短めの丈にこだわりが

次に「少し大きめのサイズを丈カットしたタイプ」を試着。ロコリさんは27インチ・股下75センチのジーンズを、股下60センチにカットしたそう。



普段から短めの丈にこだわりを持っているといい、視聴者さんからは「ロコリ丈」とコメント欄で呼ばれているのだとか。



「若いころ、フランスの女優さんが中途半端な丈のパンツを履いているのを見て感動して以来、短め丈が好きなんです」



トップスで“バランスを取る”のが着こなしのコツ

しかしこのバギーカーブジーンズは足長効果がある一方で、着こなしの難しさもあったとロコリさんは明かします。



「腰まわりがピッタリしているので体型によっては細見えしますが、人によっては腰まわりにゆとりのある方がカッコよく着こなせるケースもあります。そうするとこの細見えが逆効果になってしまい、私の場合はスタイルのバランスが悪くなりました」



そこでロコリさんが提案するのは、トップスの着方を工夫してスタイルをカバーすること。



「ブラウスや薄手のニットの裾を中心だけウエストにインさせたり、長めの着丈のアイテムを羽織る時には襟を着物の抜襟のようにして前を開けたりするとバランスが取れます。試着のときは必ず靴を履いて、鏡から少し離れて見ることが大事。今回のデニムはスニーカーからヒールまで幅広く合います」



また、動画内では「バギーカーブジーンズ」 にGUやしまむらなど5種類のプチプラトップスを合わせたコーディネートも紹介しています。



プチプラのブランドは年金暮らしでも手が届きやすいとして、「いろんなコーディネートに挑戦できる」と勧めています。



服こそが1番のエイジングケア

視聴者に多い60代・70代の世代がファッションを楽しむ上で抱えがちな悩みとして、「体型」を挙げるロコリさん。ほっそり見えるコーディネートの合わせ方について悩む人が多いのだそう。また、年齢を理由にファッションを楽しむことを諦めている人も多いのだとか。



そんな人たちに向けて、ロコリさんは「アンチエイジングやエイジングケアなどとよく耳にしますが、服こそが一番のエイジングケアに繋がるアイテムだと思っている」と話します。



「新しいデザインのアイテムを取り入れてみたり、新しい着こなしにチャレンジしてみたりすれば、ワクワクして自然に口角が上がり笑顔になれます。姿勢も良くなるし、足取りも軽くなって、若々しくいられると思っています。どうやって工夫して着ようか？と考えることは、脳トレにもなりますよ」