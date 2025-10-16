【秋の旅コーデ】楽ちんなのにおしゃれ見え！ 大人が着たい「今どきの旅行カジュアルコーデ」3選
秋の旅行に着たい！ 「大人のカジュアルコーデ」を3つピックアップ旅行のときには歩きやすく、写真映えもするおしゃれ感のある着こなしがおすすめ。この秋、大人の女性にいちおしの「旅のコーディネート」をご紹介します。
1. 「トレンドのロイヤルブルー」が目をひくカラーコーデ
写真は、トレンドカラーである「ロイヤルブルー」のカーディガンが目をひくコーディネートです。トップスにきれい色を持ってくると、顔まわりを明るい印象に見せてくれるので、写真映えにも効果的。
ニットに比べてアレンジしやすく、大人の女性にも取り入れやすいのがメリットです。
デニムをはいて上下をブルーでつなげ、今シーズンのトレンドシューズでもあるスエード素材のタッセルローファーを合わせています。歩きやすいフラットソールの靴は、旅の強い味方。
ローファーとインナーのボーダーカットソーはベージュ、バッグとハットはキャメルを選ぶことで、コーデ全体に色の統一感が生まれ、カジュアルでも洗練された印象に見えます。
2. もこもことした質感がかわいい「ボアベスト」をプラス
写真で着用しているのは、オフホワイトのバンドカラーシャツワンピース。コットン100％の素材が、肌触りがよくリラックスして着られるうえ、縦長のIラインが強調されて体型をすっきりと見せてくれるアイテムです。
その上から、もこもことした風合いがかわいいボアベストを着て、アクセントをプラス。アームホールが広めで、さっと羽織れる軽いボアベストはレイヤードもしやすく、季節の変わり目や肌寒いときに重宝します。
ワンピースの下には、カーキ色のカーゴパンツとサテン素材のフラットシューズを合わせて、足さばきがよく、動きやすいコーディネートが完成しています。
3. 「フレアスカートの甘めコーデ」をスニーカーで引き締め
旅先では、写真のように華やかに見えるロングスカートと、歩きやすいスニーカーの組み合わせもいちおしです。
ほんのり透け感のあるシアー素材で、ふんわりとしたボリュームが大人かわいい黒フレアスカートは、甘めな着こなしがお好きなフェミニン派におすすめのアイテム。
合わせるアイテム次第では、高級ホテルのレストランにもふさわしい「きれいめコーデ」にも、着まわせます。
ゆったりとしたダークグレーのVネックカーディガンのトップスに、グレーのキャップやボリュームのある黒スニーカーなどスポーティーな小物を組み合わせ、テイストミックスの今っぽい着こなしに仕上がっています。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)