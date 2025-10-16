行楽シーズンの秋！ 大人の女性が着たくなる、「動きやすさ」と「おしゃれ見え」を同時にかなえる、今どきのおしゃれな旅コーデをご紹介します。※画像出典：WEAR

秋の旅行に着たい！ 「大人のカジュアルコーデ」を3つピックアップ

旅行のときには歩きやすく、写真映えもするおしゃれ感のある着こなしがおすすめ。この秋、大人の女性にいちおしの「旅のコーディネート」をご紹介します。

1. 「トレンドのロイヤルブルー」が目をひくカラーコーデ


写真は、トレンドカラーである「ロイヤルブルー」のカーディガンが目をひくコーディネートです。トップスにきれい色を持ってくると、顔まわりを明るい印象に見せてくれるので、写真映えにも効果的。

鮮やかな色のアイテムでも、カーディガンなら前を開けてインナーを見せたり、肩に巻いて差し色にしたりと、着こなしによって色の見え方を調整できます。

ニットに比べてアレンジしやすく、大人の女性にも取り入れやすいのがメリットです。

デニムをはいて上下をブルーでつなげ、今シーズンのトレンドシューズでもあるスエード素材のタッセルローファーを合わせています。歩きやすいフラットソールの靴は、旅の強い味方。

ローファーとインナーのボーダーカットソーはベージュ、バッグとハットはキャメルを選ぶことで、コーデ全体に色の統一感が生まれ、カジュアルでも洗練された印象に見えます。

2. もこもことした質感がかわいい「ボアベスト」をプラス


写真で着用しているのは、オフホワイトのバンドカラーシャツワンピース。コットン100％の素材が、肌触りがよくリラックスして着られるうえ、縦長のIラインが強調されて体型をすっきりと見せてくれるアイテムです。

その上から、もこもことした風合いがかわいいボアベストを着て、アクセントをプラス。アームホールが広めで、さっと羽織れる軽いボアベストはレイヤードもしやすく、季節の変わり目や肌寒いときに重宝します。

ワンピースの下には、カーキ色のカーゴパンツとサテン素材のフラットシューズを合わせて、足さばきがよく、動きやすいコーディネートが完成しています。

3. 「フレアスカートの甘めコーデ」をスニーカーで引き締め


旅先では、写真のように華やかに見えるロングスカートと、歩きやすいスニーカーの組み合わせもいちおしです。

ほんのり透け感のあるシアー素材で、ふんわりとしたボリュームが大人かわいい黒フレアスカートは、甘めな着こなしがお好きなフェミニン派におすすめのアイテム。

合わせるアイテム次第では、高級ホテルのレストランにもふさわしい「きれいめコーデ」にも、着まわせます。

ゆったりとしたダークグレーのVネックカーディガンのトップスに、グレーのキャップやボリュームのある黒スニーカーなどスポーティーな小物を組み合わせ、テイストミックスの今っぽい着こなしに仕上がっています。

ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)