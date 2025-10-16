シワや乾燥がつい気になってくる50代。スキンケアにお悩みの方も多いのではないでしょうか。「50代からのスキンケアは、できるだけシンプルにルーティン化しています」と語るのは、無印良品好き歴40年の“ムジラー”で50代のESSEonlineライター、フネさん。愛用している無印良品のパットや美容液、日々のスキンケアについてレポートしてくれました。

50代からのスキンケアで意識していること

子どもたちが小さかった頃の方が忙しかったはずなのに、年齢のせいでしょうか。 「面倒くさいな」って思うことが増えてきました。

【写真】無印良品の発酵導入エッセンスパッド

だから、なるべくやることはシンプルにして減らしたい！ スキンケアなど、毎日のことならなおさらです。

私は高価なコスメは使っていません。理由は、ちびちび節約したくなってしまうから。ならば安くてたっぷり使えるものがいい。

スキンケアは劇的な効果を期待するよりも、日々の平均点を底上げする感覚でやっています。

今回は、50代の私の面倒くさくない「スキンケアルーティン」をご紹介します。

1：朝は無印良品のパッドで水分チャージ

・発酵導入エッセンスパッド 50枚入り 1490円（無印良品）

・ふき取り、パック、導入をひとつでかなえる

無印良品の発酵導入エッセンスパッドは手のひらサイズの楕円形。スッと取り出しやすく、頬にぺたっとすぐに乗せられます。全顔パックよりも時短になるかなと思っています。私は目尻とほうれい線をカバーするように置いています。

ひたひたに美容液がしみ込んでいるので、手についたその水分でおでこや首筋をマッサージします。そしてそのままタオルを片付けたりして時間をおきます。

使い終えたあとはそのパッドで首の後ろや手の甲、指先をケア。「年齢は首と手に出る」と言いますよね。10年後に差が出るかもと、毎日行っています。

2：時間のない朝は「発酵導入美容液」で

・発酵導入美容液（大容量） 100mL 3490円（無印良品）

・無印良品の公式ホームページで評価が驚きの★4.9

発酵導入美容液は元々は50mLのサイズのものが発売されていたのですが、その2倍の大容量タイプが発売となりました。とてもありがたい！

時間に余裕がない日はパッドは使わず、化粧水の前に美容液を手のひらで広げて肌にぐっと押し込むように入れ込み、手でパッティングしています。

3：夜は全顔パックと全身ケアも

お風呂後は、手頃な値段の全顔パックを1枚。安くてもいいから毎日続けることを意識しています。もちろん首のマッサージも。

そして、パックをはがしたあとが本番。シートに残った美容液を手・腕・足へ。乾燥して粉をふきがちな脛（すね）、手足の爪回りはとくに念入りに。冬になると意外と乾燥している腰回りにも。ボディにも水分を入れるようにしています。

毎日継続するためには「仕組みづくり」が大切

面倒くさがらずにスキンケアを続けるために、私は2つのことを意識しています。

●1：ルールは少なくすると迷わない

私は、朝はパッド、夜はパック、無理な日は導入美容液と決めています。

選択肢が多いと迷って疲れてしまいます。なので使うものを少なくし、迷う時間をなくしています。

●2：ワンアクションで手に取れる位置に置く

置き場所も大事だなと思っています。化粧品が視界に入ると自然と手に取りたくなりますし、見えないと忘れてしまうことも。

私はなにもないホテルライクな洗面所も大好きですが、必要な塗り薬なども出しっぱなしじゃないとやっぱり忘れてしまうことも。だからこそ、美容液なども出しっぱなしにして、目につきやすく、すぐ手が伸びる場所に置いています。

少しのアクションも減らして続けられる仕組みも大切だと感じています。

スキンケアで最強の秘訣は「続けること」

きれいでいたいけど面倒くさがりな50代の私の美容は、シンプルにルーティン化することで続いています。

続けやすい環境をつくること。そしてやめないこと！ “特別ケア”より、“続けられるケア”を心がけています。