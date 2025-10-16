国民民主党の玉木雄一郎代表が１５日夜にネット配信した野党協議報告の中で、同日に行われた立国維３党の野党代表会談の直後に、維新・吉村洋文代表が上京して自民・高市早苗総裁と会談し、突然、自維が連立政権に向けた政策協議を行うことで同意したことに「二枚舌」などと批判した。

自公連立が決裂後、国会首相指名選挙に向け、立憲民主党が玉木氏を首相候補とする案も掲げて立国維３党集結を持ちかけた。

「玉木雄一郎首相」の可能性が取りざたされ、時の人に。「総理大臣になる覚悟はある」と連発する一方、立憲に基本政策の一致が不可欠と迫り、時間が経過していた。

玉木氏は配信の中で「びっくりしたのは」として、直前まで３野党代表会談に維新・藤田文武共同代表も出席していたことを挙げ「なんだ自民党と連立握ること決まってたのかみたいな感じで。二枚舌みたいな感じで扱われて、ちょっと我々としては残念」と語った。

維新に対して「高市さんになっても結局連立まっしぐらだったのか」「したたかでも何でもいいけど、党の考え方でいいんですけど、だったら早く言ってよ」「公党間の話なので、出し抜いたり騙したりするみたいなことは、やめたほうがいい」と不快感を示した。

ただしネットの反応は「メトロノーム玉木」「判断が遅い！」「自業自得」などと厳しい投稿が相次いでいる。

玉木氏の投稿にも２０００件超のコメントが集まり「決断力がない」「案の定『維新のせい』」「優柔不断なせいで、維新に出し抜かれてダサいですよ」「維新に恨み言、情け無い」「なんで組みましょう！と言えない？」「自身を見失っているように見えます」「フラフラしてる玉木さんにはガッカリです」「何に対して時間を割いているのか」「解決ではなく、他人任せになってないですか？」「総理大臣とか言われて浮かれちゃったのかなぁ」「スピード感なさすぎ。あと維新の悪口はダメでしょ」「ここまでグズるとは思わなかったです」「また維新に出し抜かれるんですか？」「今更、人の責任にしすぎ」とかなり厳しいコメントが多数となっている。