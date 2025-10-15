洗いやすいうえに持ち運びたくなる！ 機能も見た目も超優秀な水筒を3つご紹介します。ここでは、家事コツに詳しいESSEフレンズエディターのおふたりに伺いました。

紅茶専門店の透明タンブラーで気分も上がる

H＆F BELX（エイチアンドエフ ベルクス）のタンブラーを使い続けているのは、トレンドアイテム探しが大好きなsakuraさん（40代）。こちらはルイボスティーやノンカフェイン紅茶の専門店で、ずっと愛飲しているのだとか。

【写真】無印良品の目盛りつきボトルを愛用！

「数年前、お茶と一緒に友人からプレゼントしてもらったのがこのタンブラーです。透明で中身が見えるのがお気に入り！ ルイボスティーは水出しした色がきれいなものが多いので、見た目も楽しめてうれしいです」（sakuraさん、以下同）

このタンブラーを持っていると「オシャレだね」とほめられることもあるそう。別売りのカバーもカラーバリエーションが豊富で、好きな色を探すのも楽しいと語ります。

ゴムパッキンなしで洗いやすいタンブラー

さらに、sakuraさんはスターバックスの「ハンドルキャップ ステンレス ウォーターボトル（532mL・現在販売終了）」も使っています。500mLのペットボトルの中身がちょうど入る容量で、中学生のお子さんが愛用しています。

「見た目がスタイリッシュで、息子も気に入っているようです。学校のほか、遊びに行くときも積極的に活用しています」

ペットボトルをそのまま持って行くと水滴が気になりますが、その煩わしさから解放されます。ゴムパッキンなどがなくて洗いやすく、sakuraさん自身もうれしいのだとか。

「保冷機能がないので夏には向かないのですが、秋冬に大活躍！ これからの季節、どんどん使ってもらいたいと思っています」

洗いやすさ抜群！目盛りつきボトル

無印良品の「持ち運びやすい 目盛り付き ドリンクボトル（税込690円）」が使いやすいと語るのは、無印良品アイテムをたくさん愛用しているおがわりさん（40代）。今年の夏に熱中症対策で大サイズ（700mL・税込690円）を購入しました。

「取っ手があるので、バッグに入れずにそのまま持ち運ぶことも多いかと思い、手もちの服に合う黒を選びました。ほかにも、サイズは350mL（税込290円）と500mL（税込490円）、色は白・ベージュ・ブルーもあり、種類が豊富です」

また、お気に入りポイントは洗いやすさ！ 飲み口のパーツが回転式の上フタと氷止めの内フタだけで、ゴムパッキンを取ってはつける…というプチストレスな作業がないそうです。

「用意するのがラクなので、この夏は、外出時の水筒持参を徹底できました！」

※ 完全密封ではないので、水筒を横に倒したり、横向きに置かないでください

おしゃれで洗いやすい水筒をご紹介しました。持ち歩く水筒を探す際、試してみてはいかがでしょうか？

※ この特集で紹介したアイテムは、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください