パドレスでマイク・シルト監督の後任にダルビッシュ有投手（３９）の名前が浮上している。

ポストシーズンはワイルドカードシリーズでカブスに敗退。シルト監督は２年の任期を残して辞任を発表した。ＧＭのＡ・Ｊプレラー氏は「ワールドシリーズ制覇の道筋を継続させるため、適任者を見つけたい」と後任人事に取り掛かっており、カブスのベンチコーチのライアン・フラハティ氏、前オリオールズ監督のブランドン・ハイド氏、パドレスのベンチコーチのブライアン・エスポジト氏らの名前が取りざたされている。

そんな中で現地メディア「フライアーズ オンベース」が猛プッシュしたのがダルビッシュだ。「リーダーを失ったチームは新戦力の前にこの空性を早急に埋めないといけない。多くの候補がいるが、新監督に打ってつけの意外な人物がいるかもしれない。Ａ・Ｊプレラーはダルビッシュを新監督に就任させること以外、考える必要はない。可能性を検討すべきだ」と提言した。

肩の負傷に苦しんだ今季は後半に復帰して５勝５敗、防御率５・３８。ポストシーズンのカブス戦も早々に打ち込まれ、リハビリ中は引退も頭をよぎったという。一方で契約は２０２８年まで残り、ダルビッシュも来季のことは明言を避けている。リリーフ転向を含めて来年８月に４０歳を迎えるベテランが何らかの決断をする可能性もある。

同メディアは「パドレスは第３の扉を開き、考えられない決断を下すかもしれない。それは彼を監督に据えることだ。彼は生まれながらのリーダーで知性も兼ね備えている。選手たちの信頼を得ており、チームメートの強化に尽力してきた。野球が分析に大きく依存していることを考えると、彼を採用するのは悪くない選択肢かもしれない。コーチスタッフの将来にとって完ぺきな組み合わせになるかもしれない」と適任と見ている。

ＭＬＢ１４年目を終えたベテラン右腕は、果たしてどんな選択をするのか。