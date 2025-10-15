²¼ÃÏ»çÌî¡õ°«²°Æü³¤²Æ¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿10Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡×
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤¹±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE ¡¾½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡¾¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¤¢¤«¤êGeneration¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡É¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£»þ¶õ¤ËÏÄ¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¡£Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥¥é¥¥é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç¶õ¤¢¤«¤êÌò¤Î²¼ÃÏ»çÌî¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿Ãæ¤é¤¡¤éÌò¤Î°«²°Æü³¤²Æ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Î¤Û¤«¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¾ºî¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¼ÃÏ»çÌî¡õ°«²°Æü³¤²Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡ª
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤ì¤¿¤é¡×Ç°´ê³ð¤Ã¤ÆÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë´î¤Ó
¡½¡½¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¼ÃÏ¡§¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ÞSHOW¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬Ãæ¿´¤Î±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤¾!?¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¤ªº×¤ê¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Îµ¤¹ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°«²°¡§Æ±¤¸¶É¤Ç10Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤ËÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤ËÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2ºîÉÊ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤«¤ê¤È¤é¤¡¤é¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤È¡¢±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤¬¡Ö¤³¤³¤Ï±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¼ÃÏ¡§¤¢¤«¤ê¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢¤é¤¡¤é¤Ï¾®³ØÀ¸¡£ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥«¥Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°«²°¡§ËÜÅö¤Ë¡£º£ºî¤Ç¤Î¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÍê¤ì¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»çÌî¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏÊÌÏ¿¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»çÌî¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Ç¤Î¤é¤¡¤é¤â¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ÌµÅ´Ë¤¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Æ²û¤Î¿¼¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¥¿¥¤¥×¡£Æ±¤¸¼ç¿Í¸ø¤Ç¤â¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²¼ÃÏ¡§¤é¤¡¤é¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥»¥ª¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤é¤¡¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤«¤ê¤«¤é¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤é¤¡¤é¤Ë¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¼ÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¼ÃÏ¡§»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ÇÀº°ìÇÕ¤¹¤®¤Æ¡¢°«²°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤¹¤éµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¶õ¤¢¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»ä¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Ìò¤Ç¤¹¡£
Ëè²óÉ¬»à¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ÄÍî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿Æü¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾ºîÉÊ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤¿¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°«²°¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤é¤¡¤é¤¬½é¤á¤Æ±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°«²°¡§»ä¤â¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤ê¤Ï¡©
°«²°¡§¤½¤³¤Þ¤Ç½é´ü¤ËÁÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤é¤¡¤é¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢¿À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÅØÎÏ¤ÎÆü¡¹¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï±é¤¸¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¶»¤¬¥°¥Ã¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÃÏ¡§»ä¤â¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤¢¤«¤ê¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç½é´ü¤ËÊÖ¤é¤º¤È¤â±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Î¾å±Ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·Ï¿¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢Ä¹¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È³Ý¤±¹ç¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¡Öµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¼ÃÏ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀÊ¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Á³¤È¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ÙÂ¦¡¦¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡ÙÂ¦¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¤«¤Ê·Ã¤µ¤ó¤¬²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊú¤¯¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»×¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²¼ÃÏ¡§¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ï²Î¾§Ã´Åö¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤É¤À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯¤Ë¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¢¤«¤êGeneration 10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È»×¤¤¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾ºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°«²°¡§¾å¼ê¤¯°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ã¤Æ¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¿¤ÁÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡È¹¥¤¡É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡²Î»ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ»¨Ç°¤¬º®¤¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ÈÀ¸¡É¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤È¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
°«²°¡§»ä¤ÎÌòÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤»¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡¦É½¸½¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤é¤¡¤é¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç»ä¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢É½¸½¤ÎÉý¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤â¹¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÏ¡§»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖSHINING LINE *¡×¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ï¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡È·Ñ¾µ¤ÎÊª¸ì¡É¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤«¤ê¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿Êý¤Ç¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤ò¸«¤ÆÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡£»ä¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤âÌÀ¤ë¤¯µ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖSHINING LINE *¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÆÅÄ²Ì¿¥¡¡¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é THE MOVIE ¡¾½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª¡¾¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
