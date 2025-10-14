¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¡É¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¹¡×¹Ö±é²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¿´¶¤È¤Ï¡©
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¡É¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¹¡×¹â»Ô»á¤¬¡È¼«µÔ¡É¤·¤¿½Ö´Ö
¡Öº£¡¢¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¡É¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¡¢º£¤·¤¬¤¿¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç»ä¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤Ç¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶¦¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ¥ÅÄ¸µµÄ°÷¤Ïº©ÃÌ²ñ¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤òÉ¬¤º¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óµÄ±¿¤Ç¤Î¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼óÈÉ»ØÌ¾¤òÅöÌÌ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Þ¤ÞÌÜÀè¤Î·ü°Æ¤ò¤¤Á¤ó¤È½èÍý¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò²þ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡È»þ´Öº¹¡É¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì°Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë