ÈþµÓ¤âÈþÊ¢¶Ú¤â¥Þ¥ë¸«¤¨¡ª´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢Ä¶¥ß¥Ë°áÁõ¤ÎÂçÃÀ¤ªºÂ¤êSHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¶¯Ã¥¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤¬ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥À¥Ø¡¢¡ÈÈþËÆ¥Þ¥ë¸«¤¨¡ÉÌµËÉÈ÷°áÁõ
¥¤¡¦¥À¥Ø¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤è¤ë¸¥·ì¥ë¡¼¥à¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¥¤¡¦¥À¥Ø¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÊÁ¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÆ±¤¸ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¸¥·ì¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÏ¯¤é¤«¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯»¶¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¸½Ìò¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¶Ú¤Î½ÄÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¥¹¥é¥ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉ±¤µ¤Þ¡¢ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¿È¤â¿´¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤â¸¥·ì¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀä»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥À¥Ø¤Ï2023Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤òµòÅÀ¤Ë¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØHUSH¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÇÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ°·Á¡ÄÀ®¸ù♡¡×¤È¤·¡¢¡È»õ¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥À¥Ø¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯8·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£2019Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°1¤ÎÁ´ËÌ¸½Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£