ダイソーで初めて見たけど大当たり！使いやすくて汚れ落ち抜群！こだわる人にも推したいスポンジ

スポンジは毎日使うものだからこそ、こだわった選び方をする方も多いはず。ダイソーで初めて見かけたセルローススポンジを2種購入してみたのですが、こだわりたい方も納得できる優秀な商品で驚きました！タイプが異なるスポンジは、それぞれ汚れ落ちが良く使い勝手抜群。調理器具や食器洗いの強い味方になってくれますよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：角型スクラブセルローススポンジ（2個）、2WAYセルローススポンジ

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

汚れ落ち抜群！ダイソーで見つけたセルローススポンジが思いのほか優秀だった◎

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけたセルローススポンジ2種。価格は各110円（税込）で、筆者はキッチン消耗品売り場で見つけました。

弾力があり表面も滑らかで、優しい使い心地のセルローススポンジ面と、しつこい汚れにも対応できるハード面がセットになったスポンジです。

スポンジは毎日使うものだからこそ、こだわった選び方をする方も多いはず！こちらのスポンジは、ダイソーで初めて見かけたので試しに購入してみました。

こちらの『角型スクラブセルローススポンジ（2個）』は、角型のスポンジが2個セットになっています。

不織布のような、ごわっとしたスクラブ面で汚れをしっかり落としてくれそうです。

一般的に、セルローススポンジの利点は吸水性、保水力に優れているというところ。

それでいて、デリケートな素材も傷つけにくい、ソフトな使い心地が魅力です。

泡立ちも悪くなく、洗剤を含ませてくしゅくしゅすると程よく泡立ってくれました。

また、サイズが大きすぎないので握りやすいです。

食器だけでなく、油汚れやコゲつきなどの汚れをしっかり落としたい、お鍋、フライパンなどの調理器具に。

厚みもあるので、しっかり掴んでゴシゴシ洗えます！

ただ、硬いスクラブ面が分厚いので、折り曲げるような使い方は、やや使いにくさを感じました。

形が複雑な調理器具よりは、やはりシンプルなお鍋やフライパンなどに使うのが良いと思います。

両面仕様で効率よく洗える『2WAYセルローススポンジ』もおすすめ！

こちらは『2WAYセルローススポンジ』です。

スポンジとクロスの中間のようなスポンジで、食器などに付着した油汚れを落とすのに最適です。

白い面はループ状の素材が使用された、たわしのような面。

ハリがある繊維で、柔らかめのブラシのような感じです。

鍋の焦げ付きのような頑固な汚れより、食器に付いた落としにくい汚れに良いと思います。

こちらのスポンジは薄いので、食器のカーブに沿わせやすいです。

コントロールしやすいので、洗い物がサクサクとスムーズに進みます。

薄いので包むようにも使えて使い勝手抜群！

しかも薄い分渇きも良く、ぎゅっと絞って手持ちのピンチなどで吊るしておけば、毎回気持ちよく使えますよ◎

2つのスポンジを比べてみて、個人的には『2WAYセルローススポンジ』のほうがお気に入りです！

今回はダイソーの『角型スクラブセルローススポンジ（2個）』と『2WAYセルローススポンジ』をご紹介しました。

同じように見えて使い心地が全く異なるので、汚れの具合や洗うものに合わせて選べるのが嬉しいです！天然由来素材なので、環境に配慮した製品を使いたいという方にもおすすめです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。