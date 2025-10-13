ガバッと着るだけでOK！【無印良品】大人コーデの救世主！「優秀ワンピ」

何を着よう……と悩む時間さえ惜しい日には、ガバッと着るだけでオシャレ見えするワンピースがあると便利。シンプルで飽きずに着られて、1枚でこなれ感が出せそうな優秀ワンピを【無印良品】で発見！ カジュアルにも上品にも使えて、大人コーデで活躍の予感。

秋冬に映える上品カーキワンピ

【無印良品】「コットンウールリラックスフィットシャツワンピース」\9,990（税込）

コットンにウールをブレンドした、洗いざらしたような風合いが特長のシャツワンピース。ゆとりのあるサイズ感で体型をさりげなくカバー。動くたびにふわっと揺れる女性らしいシルエットが魅力です。ブラックとカーキの落ち着いたカラー展開で、大人のナチュラルスタイルにぴったり。ブーツやレザー小物を合わせて、季節感のある上品カジュアルコーデを楽しんで。

ナチュラルなのに洗練された印象のワンピ

【無印良品】「ヘリンボーンガーゼ ワンピース」\4,990（税込）

やわらかな二重ガーゼにヘリンボーン柄を織り込んだ、上品なワンピース。胸元に入ったピンタックがポイントで、さらっと一枚で着てもコーデのサマ見えが狙えます。ナチュラルなグレーはデイリーコーデにすっと馴染みやすく、レイヤードしても軽やかに楽しめそう。カラーはダークネイビーとモカブラウンもラインナップ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様、@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M