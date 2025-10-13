【恋愛】年収800万〜2000万円“高収入”男性の《本命候補》に入るのはどんな女性？→1位が超リアルだった！
恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、高収入の男性を対象とした「生涯のパートナー」に関する調査を実施。その結果を発表しました。
パートナーになる女性にも“同じようなもの”を求めている？
調査は2025年9月、同社サービスを利用している年収800万〜2000万円台の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。1613人から有効回答を得ています。なお、回答対象者の「高収入男性」の職業で最も多いのは「経営者」、次いで「IT関連（エンジニア・技術職含む）」「フリーランス」などです。
全回答者に「生涯のパートナーの“本命候補”を見分けるために、第一印象でどこを見るか」について聞いた結果、1位となったのは「会話の内容や言葉遣い」でした。次いで「外見・ファッションの雰囲気」が2位となっています。
コメントでは「女性としての優しさや思いやりが、言葉やしぐさに現れている人はすてきです」「自分の知らない分野の話を、分かりやすく教えてくれる知的な女性にひかれます。お互いに成長できる関係が理想」「自分の趣味に関して、上の空で話を聞かず、ちゃんと受け答えをしてくれた方」など、本命候補になり得る女性の特徴に関するリアルな声が寄せられています。
その一方で、男性たちが「遊びの関係でいいかな」と思ったきっかけとして、「どんなに美人でも、人の意見をすぐ否定したり、上から目線で話されたりすると、一気に冷めます」「会話等を通じて、趣味嗜好（しこう）が合わない方は、基本的に遊び仲間の域になることが多い」「食事で高額なメニューをちゅうちょなく頼む女性は、遊び止まり」といった生々しい本音が集まったということです。
調査結果を受けて、同社は「彼ら自身、努力を重ね、言葉を慎重に選んで仕事の信頼を勝ち取ってきたからこそ、パートナーになる女性にも同じような『誠実さ』や『相手を大切にする姿勢』を求めているのかもしれません」とコメントを寄せています。
男性の皆さん、第一印象で生涯のパートナーの“本命候補”となり得るのは、どんな女性ですか？