【万博閉幕】ミャクミャク、特大サプライズ 夜空からメッセージ「またどこかで会えるといいな！」…「大号泣」「えぐいって」
大阪・関西万博は13日、最終日を迎えた。夜のドローンショーでは、公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズ演出で登場した。
【動画】すごい…万博閉幕日にミャクミャクが夜空からメッセージ
夜のドローンショー「One World, One Planet.」がこの日は、特別バージョンになった。いったん終了したように見えたが、「やっほー！」の声とともに、大きなミャクミャクが夜空に現れた。「うわーっ！」と大歓声。
そして、ミャクミャクは夜空から感謝のメッセージ。「みんなは万博楽しかったー？ミャクミャクもすっごく楽しかったよ！またどこかで会えるといいな！」と呼びかけた。
会場からは「ありがとうー！」の大声。SNSでも「大号泣した 」「えぐいって 」「感動ありがとう」と、無数の声が寄せられた。
■ミャクミャク メッセージ
ミャクミャクです
184日間本当にありがとう
みんなは万博楽しかったー？
ミャクミャクもすっごく楽しかったよ！
またどこかで会えるといいな！
それじゃあみんなせんきゅ〜、し〜ゆ〜
【動画】すごい…万博閉幕日にミャクミャクが夜空からメッセージ
夜のドローンショー「One World, One Planet.」がこの日は、特別バージョンになった。いったん終了したように見えたが、「やっほー！」の声とともに、大きなミャクミャクが夜空に現れた。「うわーっ！」と大歓声。
そして、ミャクミャクは夜空から感謝のメッセージ。「みんなは万博楽しかったー？ミャクミャクもすっごく楽しかったよ！またどこかで会えるといいな！」と呼びかけた。
会場からは「ありがとうー！」の大声。SNSでも「大号泣した 」「えぐいって 」「感動ありがとう」と、無数の声が寄せられた。
■ミャクミャク メッセージ
ミャクミャクです
184日間本当にありがとう
みんなは万博楽しかったー？
ミャクミャクもすっごく楽しかったよ！
またどこかで会えるといいな！
それじゃあみんなせんきゅ〜、し〜ゆ〜