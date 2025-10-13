お散歩中に見られたゴールデンレトリバーさんの行動が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で77万1000回再生を突破し、「なんて優しいの」「目から水が…」「素晴らしい家族愛」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：歩くのが遅い女の子→大型犬との散歩で『歩く速度』が違った結果…泣けるほど尊い『まさかの行動』】

大型犬との散歩で…

Instagramアカウント「shinba1022」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『シンバ』ちゃんと暮らしています。話題となったのは、シンバちゃんがお散歩をしているときのヒトコマです。この日は、次女さんと一緒にお散歩に行ったといいます。

しかし、まだ小さい次女さんは、シンバちゃんほど速く歩くことができません。徐々に距離が出来て、気が付くとずいぶん後ろになってしまっていたといいます。それに気が付いたシンバちゃんは、すぐにその場で立ち止まったそう。そして、次女さんが来るまで、じっと待ち続けていたそうです。

心温まる家族の光景

次女さんは、やっとのことでシンバちゃんに追いつくと、頭をナデナデしてお礼をしたといいます。静かに待っていてくれたシンバちゃんの姿に、小さいながら嬉しくなってしまったのかもしれません。

実は、シンバちゃんが家族として迎えられたとき、次女さんはシンバちゃんと上手く関わることが出来なかったのだとか。やんちゃ盛りなシンバちゃんに、どう向き合えばいいのか分からなかったのでしょう。甘噛みされて泣いてしまったこともあったといいます。

しかし、毎日お散歩に付き合ううちに、大切な家族の一員として受け入れることが出来たようです。2人の優しさが伝わるワンシーンに、見ている方まで心が洗われますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「心があたたかくなりました」「無償の愛だね」「犬は本当優しいですよね」など沢山の反響がありました。

現在の姿にもホッコリ

現在、次女さんは7歳になったそうです。シンバちゃんは、10歳の長女さんと次女さんに、大変可愛がられているといいます。お散歩は毎日姉妹そろって出かけ、一緒にプールに入ることもあるのだとか。

3人で遊んでいる姿は、まるで血のつながった姉弟のよう…。優しいお姉ちゃんに囲まれて、毎日心穏やかに暮らしているシンバちゃんなのでした♡

