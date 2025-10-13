お笑い芸人のバイク川崎バイクが１２日、Ｘを更新。１１日に行われた「キング・オブ・コント」の生放送中に、コントをしているはずのしずる・池田一真のＸがリアルタイムで投稿されていたことに触れた。

しずるはＴＢＳ系で生放送された「キング・オブ・コント」に出場。Ｂ’ｚの名曲「ＬＯＶＥ ＰＨＡＮＴＯＭ」に乗せたヤクザの抗争コントを繰り広げた。

コントはもちろん生放送。にも関わらず、池田のＸがコント中に更新されていた。「何だこのネタ！おい！天才じゃねえか！」「引き込めてるな。いいぞ」などの投稿が上げられていた。一体どうやって？ネットも一部でザワついたが、これにＢＫＢがカラクリを明かした。

ＢＫＢは「本人が言ったようなので言いますが」と池田がすでに公表したと前置きした上で「ＫＡＺＭＡが『Ｂ、頼みがある。俺ら（しずる）の決勝ネタ中に俺のスマホで、実況ポストしてくれ。生放送なのにどういうことだよって、震えるだろみんな』とか言われたからやりました」と、ＢＫＢが池田のスマホで投稿していたと打ち明けた。

これにリプ欄には「超高度なＡＩ戦略かと思ったら、そっちの同期を取ったアナログ作業だったね笑」「震えていた中の１人です。なんで？は？どういうこと？ってひそかにプチパニック起きてました笑」「予約投稿にしてはタイミングがピッタリすぎて？？？となってました」「確かにどういうこととは思いましたが震えはしませんでした」などの声が寄せられていた。