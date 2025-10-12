DeNA¡¢½é²ó¤Ë5ÅÀÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¡ÀÐ¾åÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤Ëµå¾ìÇ®¶¸¡Ä½é²ó¤ËÎ¾·³5ÅÀ¼è¤ê¤¢¤¦ÄÁ»ö
CSÂè2Àï
¢£DeNA ¡¼ µð¿Í¡Ê12Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Ï12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµð¿Í¤È¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢½é²ó¤Ë5ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯ÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¥½¥í¤òµö¤¹¤È¡¢Ãæ»³¤Ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡¢¸Í¶¿¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¡£1»à¤«¤é·¬¸¶¤¬º¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢º´Ìî¤¬2¥é¥ó¡£Åû¹á¤¬»Íµå¡¢»³ËÜ¤¬°ÂÂÇ¤Ç·Ò¤°¤È¡¢ÀÐ¾å¤ËÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¾ìÆâ¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
DeNAは11日の第1戦で勝利し、勝てばファイナルステージ進出が決まる。