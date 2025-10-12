「結婚はまだ？」親からの善意の問いかけが、かえって重圧になる30代・40代の未婚者は少なくありません。彼らが結婚に踏み切れない裏側には、親世代には見えにくい切実な理由があります。現代の結婚観と親子関係の溝を埋める対話のヒントを探ります。

会社員の田中健太さん（仮名・35歳）。現在、実家を出て一人暮らしをしていますが、時折実家へ帰るたびに、両親から結婚についての話題を切り出されるそうです。

「父や母は、世間話の延長のような感じで『いい人はいないのか』『そろそろ身を固めたらどうだ』と言ってきます。悪気がないのはわかっていますし、孫の顔を見たい親心なのだろうと感じています。ただ、頻繁に言われると正直、プレッシャーに感じてしまうんです」

田中さん自身は、結婚をまったく考えていないわけではありません。しかし、今すぐに結婚に踏み切れないのには、いくつかの理由があると言います。

最も大きな障壁として田中さんが挙げたのは、「結婚により自由がなくなる」こと。

「今の生活は、仕事が終われば、自分の好きなように時間を使えます。週末も、どのように過ごすは自分次第ですから」

具体的に、どのような「自由」を失うことに懸念があるのでしょうか。

「仕事の付き合いで帰宅が遅くなっても、誰に気兼ねすることもない。週末には、自分の部屋で好きなだけゲームをしたり、好きなだけ寝ていられる。こうした『一人の時間』を失いたくない気持ちが強いです」

さらに田中さんは、結婚に伴う「経済的な不安」についても触れました。

「結婚となると、生活費以外にも、将来の住居や子どもの教育費など、漠然としたお金の心配が現実味を帯びてきますよね。今の自分の収入で、家族を養っていけるのかという自信が持てないし、自由に使えるお金も減るのは確実……」

月収48万円ほどだという田中さん。大卒・同年代平均よりも多い給与ではあるものの、結婚という未知の世界への漠然とした不安は大きいといいます。もちろん「親には心配をかけたくない」という気持ちも強いといいますが、自分の不安や現状を正直に話す機会はほとんどないとか。聞かれるたびに適当にはぐらかしてしまうのが現状です。会話自体に抵抗があり、できることなら避けたいといいます。

「いとこはみんな結婚しているので、親としても肩身が狭いというのもあるとは思いますが、正直、私にとって結婚にはリスクしか感じないんですよ」

親からのプレッシャーが子を遠ざける

株式会社ブライズシーが親が健在である30〜40代の未婚男女に行った調査では、「結婚は考えていない＊」と回答した人は59.8％にのぼりました。

結婚するうえで障壁だと感じることとしては、「経済的不安」（47.2％）よりも「一人の時間・自由を失いたくない」（53.2％）のほうが上。現代の30〜40代は、自分自身のライフスタイルや価値観を大切にする傾向が強く、結婚がそれを制限するのではないかという懸念が、結婚への大きな壁になっています。

そんな30〜40代の未婚者に対する親からの過度なプレッシャーは、子どもを結婚から遠ざけ、親子間の溝を深める要因となっているようです。

調査では、「困る・やめてほしい」と感じる親の関与のトップは、田中さんの例にもあるように「まだ結婚しないのかといった過度なプレッシャー」で、50.8％に達しています。良かれと思っての発言が、かえって子どもの心を追い詰めている現状が見て取れます。

一方で、子どもたちが親に望んでいるのは、プレッシャーや干渉ではありません。同じ調査で「嬉しい・ありがたい」サポートとして最も声が多かったのは「結婚や婚活にかかる費用の援助」（30.6％）、次いで「悩み相談などの精神的なサポート」（28.8％）が上がりました。

結婚は「経済的な負担」であり、「自由の喪失」という不安がつきまとうものです。親世代がすべきことは、結婚を急かすことではなく、まず子どもの不安や価値観に耳を傾け、正論ではなく対話を通じて理解を示す姿勢。本当に助けが必要な時に、経済面や精神面でそっと手を差し伸べるサポーターとしての役割こそが、今、子どもたちに求められている親の姿といえるでしょう。

［参考資料］

株式会社ブライズシー『30代〜40代の未婚者が、親からの結婚サポートで嬉しいと感じるもの第1位は「結婚や婚活にかかる費用の援助」！株式会社ブライズシーが「結婚と親子関係」に関する調査を実施！』