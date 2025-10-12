Photo: 小野寺しんいち

やばい、iPhone 17 Proでやるスナップ、超楽しい…。

日常の中の、心惹かれた瞬間を切り取る。そんな撮影にはスマホのカメラがぴったりですが、特に役立つのがiPhoneの「望遠カメラ」です。

Photo: 小野寺しんいち

望遠カメラを使えば、余計なモノの写り込みをカットし、圧縮効果で写真をドラマチックに仕上げることができるので、自分なりの表現を際立たせることができます。

望遠撮影の肝は光学ズームの「倍率」

試してびっくり。マジで「iPhone 17 Pro」の望遠撮影は調子がいい。

新たに登場したiPhone 17 Proシリーズは、カメラ性能を大幅向上させてきましたが、その中でも48MP（4800万画素）にアップグレードした望遠カメラは、隠れた目玉機能だと感じました。

iPhoneだけではなく、すべてのスマホでチェックしたいのが、カメラの「光学ズーム倍率」です。

基本的にスマホのカメラにおける「光学ズーム」と呼ばれるものは、複数のレンズを使い分けて、画質を劣化させることなく被写体を拡大する機能です。

iPhone 17 Proの場合は、3つのレンズがついています。これは純正写真アプリの下の部分に表示されている、0.5（超広角レンズ）、1（標準広角レンズ）、4（望遠レンズ）の数字を選ぶことでどれを使うか選択できますね。

Photo: 小野寺しんいち

例えば、iPhone 17 Proを使って、5倍以上のズームを使って撮影したとしましょう。

iPhone 17 Proの望遠レンズは4倍なので、これは実際には4倍のレンズで撮影した画像が切り取られ、拡大されるなどのデジタル処理（Apple公式で8倍では光学品質の撮影が可能としている）が行なわれているんです。

つまり、デジタル処理（通常画質が劣化する）を行なわずに撮れる倍率は、カメラレンズの数によって決まっていることになります。

48MPに進化した17 Proの4倍カメラの最高画質で望遠写真を撮るのなら、「4倍以上ズームせず、望遠レンズをそのまま使おう」ってことですね。

iPhone 17 Proの望遠は、ちょっと珍しい4倍

この4倍って倍率、実はスマホの望遠カメラではちょっと珍しく、たとえばPixelやGalaxyのハイエンドモデルのカメラは5倍になってます。

iPhone 16 Proが出たときにも望遠性能が話題になりましたが、こちらも12MPの5倍で撮れるカメラでした。

ただ、iPhone 17 Proシリーズの4倍こそ、今回の肝。

iPhone 16 Proの5倍体験と比べてみたのですが、"4倍だから"いい感じの写真が撮れたんです。

十分寄れるのに、入れたいものを落とさない。絶妙な倍率、4倍

ふらふら歩きながら、スナップ撮影をしてみました。夕暮れの街。嗅覚を尖らせて歩いていると、魅力的な被写体にたくさん出会います。

遠くの空がオレンジに染まっていて、手前の電車といいコントラストになっている景色を発見。

iPhone 16 ProとiPhone 17 Pro Maxで、パシャッ！

Photo: 小野寺しんいち 左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

＊本記事で使う写真は、iPhone 16 ProとiPhone 17 Pro Maxを使った無加工の撮って出しです。撮り比べる際は、すべて同じ場所から撮影しました。

5倍よりも画角が広い4倍カメラでは、入れたかった空の最も光り輝いている部分まで写真に収めることができ、写真全体に奥行きと広がりが生まれました。

確かに、5倍ならではのしっかりと寄ったかっこよさもありますが、余韻と深みを感じられる4倍の方が、表現豊かな写真のように感じます。

Photo: 小野寺しんいち 左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

Photo: 小野寺しんいち 左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

Photo: 小野寺しんいち 左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

Photo: 小野寺しんいち 左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

ズームして被写体を目立たせたいんだけど、寄りすぎて周りにある入れたいものまで入らないってこともない。そして取り上げたい被写体を中心にしながらも、周りに邪魔にならないほどの余白を生んでくれる。

いろんなところで撮り比べても、4倍の方が絶妙に、撮りたかった写真が撮れると感じました。4倍、すごいちょうどいい。

しっかり寄っても、美しい48MP

なんといっても、48MPで4倍を実現できちゃうのが素晴らしいところ。iPhone 16 Proだと5倍で12MPだったので、画質は劣りますし、仮に後で写真を2倍なんかにクロップしたら、その違いははっきりと出てしまうでしょう。

Photo: 小野寺しんいち 個人的には、この写真なら、中心に情報を集められる5倍の方がしっくり来る。4倍の広い画角だとやや間延び感あるかなぁ。左：iPhone 16 Proの5倍で撮影 右：iPhone 17 Pro Maxの4倍で撮影

もちろん、iPhone 16 Proの5倍も、使い所によってはギュッと被写体を印象付けることができるので、4倍にはない魅力を持っています。

それでも、48MPの4倍は、やっぱり汎用性が高い。特にスナップのような撮影では、歩きながらでも、「これこれ、これだよ」と、ハマってくる感覚がありました。

個人的には、この4倍。スマホ撮影の、一つの正解な感じがしています。

高性能カメラを積んだスマホは多々あれど、こだわる人に、"4倍"でiPhone 17 Proを選ぶってのも、ありかもしれませんよ。

