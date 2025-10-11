「今日好き」MON7A（もんた）笑顔封印 カジュアルファッションで自然体の魅力【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】MON7A、ラフスタイルでクールな表情
MON7Aは、ジッパーのデザインが特徴的なフードパーカーにチェック柄のシャツを合わせたカジュアルなファッションで登場。笑顔を封印し、クールな表情で堂々のランウェイを披露した。
MON7Aは、同番組の「ハロン編」に出演し、一躍話題となった現役高校生アーティスト。2024年に始めたTikTokのフォロワー数は100万人を超え、机の上に足を上げて撮影する動画は「もんた界隈」として瞬く間に広がり、多くの人が真似ている。8月7日にオリジナル楽曲「おやすみTaxi」をリリースすると、若者を中心にヒット。本格的にアーティスト活動をスタートしている。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MON7A、カジュアルファッションで登場
◆「TGC北九州」9回目の開催
