·Ý½Ñ¤Î½©¿¼¤Þ¤ë¡¡ÆÁÅçÃæ±û¸ø±à¤ÇÌî³°Ä¦¹ïÅ¸¡ÚÆÁÅç¡Û
½©¤È¤¤¤¨¤Ð»ä¤Ï¡Ö¿©Íß¤Î½©¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤Î½©¡×¹±Îã¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅçÃæ±û¸ø±à¤Ç¤Ïº£¡¢¸ø±àÆâ¤ËÄ¦¹ïºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÌî³°Ä¦¹ïÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£63²óÌÜ¤ÎÌî³°Ä¦¹ïÅ¸
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö10·î¤Ë¤Ê¤ê½©¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Ï·Ý½Ñ¤Î½©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÌî³°Ä¦¹ïÅ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÁÅç»Ô¤ÎÆÁÅçÃæ±û¸ø±à¤Ç¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡¢±àÆâ¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸ÄÀË¤«¤ÊÎ©ÂÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤¹¤ëÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¤ÎÂåÉ½¾¾±ÊÊÙ¤µ¤ó¤Ë¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊÌ¾¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¦EVOLUTION¡×¾¾±Ê ÊÙ
¤³¤Á¤é¾¾±Ê¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£
¡ÊÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¡¦¾¾±ÊÊÙ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¿Ê²½¤Ç¤¹¤Í¡¢Ã¦Èé¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£¾å¤Ë¾å¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÃ¦Èé¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤â¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤É¤¦¤¤¤¦½ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¡¦¾¾±ÊÊÙ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤À¤Ê¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÆ°¤¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö½ÅÎÏ¤ò¡¢³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¢£ºîÉÊÌ¾¡ÖÀ¸Ì¿¤Î°Ü¹Ô¡×Å·Çµ ËÓÄÓÄ¦¡Ê²¬»³¡Ë
¤É¤ÎºîÉÊ¤â¿¨¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë±àÆâ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÄ¦¹ï¤Ã¤ÆÀÐ¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤³¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌÖ¤âºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¡¦¾¾±ÊÊÙ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¸½Âå¤Ç¤ÏÎ©ÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤òÄ¦¹ï¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÊÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¡¦¾¾±ÊÊÙ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤Ç¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¸«¤ë¿Í¤Ë¼«Í³¤Ë²ò¼á¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌî³°Ä¦¹ïÅ¸¤Î¼ñ»Ý¡£
»ä¤â¼«Í³¤Ë¸«¤Æ¼þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºîÉÊÌ¾¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥º¡×µï¾å ¿¿¿Í
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¥ä¥É¥«¥ê¡©¥ä¥É¥«¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ôー¥Þ¥ó¤Î¿Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Î·Á¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë³¤¤ÎÀ¸¤Êª¡£
¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ìÀäÂÐ¥¢¥Ü¥«¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤â¥¿¥³¤«¤Ê¡©¤³¤ÎÌÏÍÍ¤¬µû¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢·Á¤¬¥Ü¥«¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÊ¬¤«¤ëÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£ºîÉÊÌ¾¡Ö¤»¤¤¤®¤Î¤ß¤«¤¿¡×²ÃÆ£ ¾¡µ×¡ÊÆàÎÉ¡Ë
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥«¥¨¥ë¡¢¤·¤«¤â¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¤¥«¥¨¥ë¡¢¤è¤¯ÀÎ¤Î³¨²è¤ÇÍÓ»ô¤¤¤ÈÍÓ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÅ·»È¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥«¥¨¥ë¤È¿Í´Ö¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬ÌµÉ½¾ð¤Ê¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¢£ºîÉÊÌ¾¡ÖInflexible¡× »³Ã¼ ÆÆ»Ë
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤½¤Î¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¥Üー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ½Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö½Æ¡¢¤³¤Î½Æ¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥Ô¥ó¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¿¤À¿Í¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¯¤Æ¤â¥Üー¥ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é²ó¤êÆ»¤ò¤·¤Æ¡×
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ´ÉôÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó1¿Í1¿ÍÂª¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÂª¤¨Êý¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£ÎÃ¤ä¤«¤Ê½©¤ÎÆü¤ò
¡ÊÆÁÅçÄ¦¹ï½¸ÃÄ¡¦¾¾±ÊÊÙ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö³°¤Ç¶öÁ³ºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¤«¡×
¡Ö¤¢¤ë¤¤¤ÏºîÉÊ¤Î·Á¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿Æ¤·¤¯ºîÉÊ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÌî³°Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢10·î31Æü¤Þ¤ÇÆÁÅç»Ô¤ÎÆÁÅçÃæ±û¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ê½©¤ÎÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£