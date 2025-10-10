飼い主さんの彼氏の前では、可愛らしい恋する乙女。けれども飼い主さんの前では…？その露骨すぎる変化が笑えると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で79万再生を突破し、「なんか思う所ありそうな顔しててしぬwww」「もう気ぃすんだか？みたいな表情で草」といった声があがりました。

【動画：彼氏の前では『とっても幸せそうな猫』→飼い主の前だと…】

彼氏さんの前では恋する乙女♡

TikTokアカウント「@ozyoutonokurashi」に投稿されたのは、飼い主さんの彼氏さんと飼い主さんの前で、あからさまに表情を変えてしまうシャムミックスの「お嬢」ちゃんのリアクションをとらえた動画です。

小顔でスリムなモデル体型の美人猫ちゃんのお嬢ちゃんは、気品漂う雰囲気が魅力的。お嬢ちゃんは基本的に、いつも彼氏さんにべったりなのだそう。彼氏さんがベッドの上でくつろいでいると、すりすりと甘えにやってきて、大きなお目目で時折彼氏さんの顔を見つめているのだとか。

目を細めて彼氏さんの手を甘噛みしている姿はとても幸せそうで、見ているだけで胸がキュンとときめいてしまいます。

不機嫌ワッショイ太郎に…

一方、飼い主さんが抱き上げると、お嬢ちゃんはなぜか目を細めてなんとも言えない表情を浮かべてしまうのだそう。その日も、飼い主さんの体の上に乗り、逃げようとはしないものの、目を細めてイカ耳に。

実は、いつも1mは必ず距離を置かれてしまうため、寂しくて飼い主さんが無理やり抱っこしたところ、飼い主さんに「不機嫌ワッショイ太郎」と命名されてしまうほど、露骨に不機嫌になってしまったのだとか。

政治について考えてる？

無理やり抱っこされたお嬢ちゃんは、イカ耳だった耳が反りすぎて、ひっくり返ってしまっていたそう。まるで今日の政治について真剣に考えているかのようなお顔をしていたといいます。

同じ猫ちゃんだとは思えないほど露骨に態度を変えるお嬢ちゃん。そのギャップが可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

あまりにも露骨な態度の変化に、4.6万件もの高評価がついたこの動画には「なんか思う所ありそうな顔しててしぬwww」「彼氏の前では勝ち誇った顔してる笑」「同じ猫ちゃんですか？同じに見えないw」「不機嫌ワッショイ太郎の顔可愛い♡」「甘え方の種類が違うだけだと思いますw彼氏さんへは恋人みたいな感じで主さんは銭湯のお風呂に浸かる感じw」「目を細めてるときは安心してるので、信頼してるんですね♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@ozyoutonokurashi」では、まだまだ成長中な0歳のお嬢ちゃんが見せる、彼氏さんへの可愛らしい表情や、飼い主さんへのちょっぴり切ない塩対応を、多数の動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@ozyoutonokurashi」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。