9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男児から性暴力を受けたことが原因のPTSD（心的外傷後ストレス障害）に苦しんでいる23歳の男性がいる。昨年まで被害を知らずに一緒に暮らしてきた母親はショックを受け、自分も精神を病んでしまった。（全3回の第3回）

＊＊＊

【写真を見る】9歳の頃のAさん。こんな小さな体で性被害を受けていた

変わり果ててしまった息子

突然、平穏だった日常生活は瓦解した。昨年3月下旬、午前7時頃。会社に出勤しようと2階から玄関へ向かおうとした時、息子のAさん（23）が自室から這い出てきて、ズボンの裾を掴んだ。

Aさんの母親が昨年3月からつけている「息子の看病日記」

「苦しい…助けて…」

息子はやつれた顔でこう助けを求めてきた。息子は数日間、ずっと部屋に閉じこもっていた。春休み中だったので自由気ままな大学生活を謳歌していると思っていたが、その間、抜き差しならない問題に直面していたようだった。だが、何に悩んでいるのか聞いても答えようとせず、「弁護士を探してほしい」を繰り返す。

それから3日くらいかけて、息子は悩みの原因を語り始めた。

9歳から10歳にかけて2年間、スポーツ練習場に一緒に通っていた2つ年上のBから2年間、性暴力を受けていた。練習場や温泉施設のトイレに無理やり連れ込まれて、性器を舐めさせられたり、性器を挿入されたりした被害が10回以上あった。ずっと心に封印してきた過去だったが、ジャニー喜多川氏の性加害報道を目にしたことがきっかけで、当時の記憶が蘇り、フラッシュバックに苦しんでいるーー。

つきっきりで看病することに

告白を受けた時の衝撃を母親はこう振り返る。

「卒倒しそうになりました。Bから殴る蹴るのいじめを受けていたことは知っていました。それが原因で引っ越すことになったので。でも、まさか性暴力まで受けていたとは思いもよりませんでした」

それから母親は息子につきっきりの生活を送らねばならなくなった。精神科に連れていき、Bに謝罪を要求するため弁護士にも相談。息子は「死にたい」と訴えてくることも多く、少しでも目を離すのが不安になった。大学に一人で通えなくなってしまったため、今年の春先までは車で送り迎えもした。

下記の記述は、母親が、精神科医に報告するために、息子が話したことや病状について日記にまとめたものだ。

〈12月16日 体にすごい痛みがあった 引き裂かれるような痛み 錆びた包丁でぐじゃぐじゃに裂かれるような痛み 一回挿入に10分間くらい（体感で）無理矢理されていた 性器や指につけた精子をなめさせて吐き気がしてウェッとなった〉

〈11月6日 帰宅後すぐごめんなさい、わたしをすごく傷つけてしまった。本心じゃなかった 普段の自分じゃなかったと謝ってくれる。別の自分になっていたように思う。きちんと治療を受ける （わたし）振り返ってとても反省した いつも自分のことばかりだった。本当ならAの苦しい気持ちを丸ごと受け止めてあげなければならないのにできなかった〉

「私のせいだ」と責め続けた

母親がこの2つの記述について説明する。

「上は息子が、被害当時のことを思い出した時に語っていた言葉です。下のは、息子が家の中で私の携帯を叩きつけたりして暴れた時のこと。この時は、息子が突然、海外で起きた、性被害を受けた息子の父親が加害者を射殺した事件のYouTube動画を私に送りつけて『なんでウチの親はここまでしてくれないのか』と当たってきたのです。夫と2人で、私たちもB のことが憎いけれど、犯罪者になって人生を棒に振るようなことになってはいけないんだと諭したんですが、息子は『そういうことを言いたいわけじゃなくて、なんで僕の苦しみをもっと理解しようとしてくれないんだ』と暴れて…。私たちもまだこの頃は、性被害を受けたトラウマがどれだけ苦しいものなのか、きちんと理解していなかったのです」

息子のケアを続けながら、母親はずっと自分を責め続けていた。息子をBと一緒に練習に連れて行ったのは自分だったからだ。

「Bの両親は共働きだったので、私が練習場や大会に息子と一緒に連れて行っていたのです。Bが年下の息子を小突いたりしているのは認識していました。けれど、Bは私の前ではいつも“いい子”を演じていたので、ちょっとやんちゃな子くらいにしか見えなかった。一方、息子は一人っ子で大人しい性格。活発な子と一緒にいた方が逞しく育つだろうと思って2人を一緒に練習させていました」

確かに繰り返し息子が発するSOSを受けていた記憶があった。

「2人を練習場に残して、私が去ろうとすると息子は『お母さん行かないでよ』『ちゃんと見ていてよ』『怖いことがある』とよく言っていた。被害を受けた場所は練習場やキャンプ場などのトイレなのですが、2人がトイレに行ったまま30分以上帰ってこない場面もありました」

11歳12歳ならば何をやっても許されるのか

記憶を辿れば辿るほど、あの時、大きな異変が起きていたことに気づいた。

「ある日を境に、お迎え後の車内で顔色が悪く、無表情でぼおっとして声かけに反応しなかったこと。何度かパンツに血が付いていたこと。一日に何度もパンツを変えていたことも思い出しました」

母親は当時公文の先生をやっており、他人の子にも平等に優しく接するよう心がけていたという。自分が勝手に思い描いていた「理想的な母親像」が息子の被害を拡大してしまったと悔やみ続けるうちに、やがて自分自身の心身も崩してしまった。

「昨年9月、失神して救急車を呼ぶ騒ぎが起き、10月には入院しました。私もうつ病と診断され、近く障害者手帳が交付される見通しです。この1年半はもうボロボロで、家事がまともにできなくなり、コンビニなどの出来合いの食事で数カ月過ごしていた時期もありました。結局仕事は続けられなくなり現在は休職中で、病院代、弁護士代など経済的な負担も重くのしかかっています」

何よりも苦しいのは、加害者への憎しみの感情が薄らぐどころか増幅していくこと。それが原因で前に進めないことだと語る。

「Bがちゃんとこの問題に向き合い、過去の過ちを詫びてくれさえすれば、私たちはもっと早く立ち直れていたのです。にもかかわらず、彼は中途半端な形でしか罪を認めず、逃げ続けてきた。この問題に直面して以降、警察、マスコミなど色々なところに相談してきましたが、皆が口を揃えて言うのは『未成年の時に起こしたことだから』。でも、11歳12歳ならば何をやっても許されるのでしょうか。そして問題視すべきは、成人であるBの現在の姿勢だと思うのです」

デイリー新潮編集部