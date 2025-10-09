長い目で見ると、これでもまだまだ序の口なんですよね…。

今年1月、ロサンゼルス全域で十数件もの山火事が相次いで発生し、消防隊がほぼ1カ月にわたって消火にあたりました。

しかし、懸命な消火活動にもかかわらず、イートン火災とパリセーズ火災の被害規模は、カリフォルニア州史上2番目と3番目の大きさとなり、合わせて154平方kmを焼き尽くし、1万6000棟の建造物が焼失、31名が犠牲になりました。

この災害の深刻さを強く物語っているのが、もうこの規模の火災が決して特別な事例ではなくなってしまったことです。チリやカナダ、ギリシャ、オーストラリア、ポルトガル、アルジェリア、そしてアメリカに至るまで、この2件のように大規模で制御不能な山火事が当たり前になりつつあります。

世界の陸地の10%が山火事発生の高リスク地域に

科学誌Scienceに掲載された新たな研究結果によると、人間の居住地域周辺にある山火事の発生リスクの高い地域が、地球の陸地面積の10%を占めているそうです。

カリフォルニア大学マーセド校でFire Resilience Center所長を務めるCrystal Kolden准教授は、プレスリリースで次のように述べています。

山火事の増加は、気のせいではなく現実です。長い間、山火事は主に人口が少ない地域に影響を与えてきました。しかし近年は、壊滅的な火災がより多くの人々の命を奪い、より多くの住宅やインフラを破壊しています。

山火事による経済的・人的被害が深刻化

研究チームは、再保険大手であるミュンヘン再保険のデータベースと、国際的な災害データベースの公開情報を利用して、1980年から2023年までに世界で発生した山火事の記録を分析しました。チームは、10人以上の死者を出した火災、または経済的損失額が上位200件に入る火災を対象にしたとのこと。

その結果、損失額が大きかった火災200件のうち、43%が過去10年間に集中していたそうです。また、1980年以降に発生した経済的損失が甚大な山火事は4倍に、10人以上の死者を出した山火事は3倍に増加したといいます。

懸念されるのは、消防活動への投資を著しく増やしているなかで被害が深刻化していることです。アメリカの連邦政府は、火災を抑制するために、2021年までに従来の4倍にあたる44億ドル（6500億円）を費やしました。にもかかわらず、ロサンゼルスの火災やハワイのラハイナ火災、オレゴン州のダーキー火災のような災害が頻繁に発生するようになっています。

研究チームはさらに、人間の居住地に近い高リスク地域を特定するための予測モデルも開発しました。

その結果、先述したように地球の陸地の10％が致命的な山火事の脅威にさらされていることが明らかになりました。このモデルは、ロサンゼルス火災や、2024年にチリのバルパライソ州で発生した火災などの大規模災害を正確に予測したそうです。

タスマニア大学火災センター所長で、論文の共同執筆者でもあるDavid Bowman教授は、予測モデルについてこうコメントしています。

このモデルは、次にどの地域で壊滅的な火災が発生する可能性が高いかを示す指針になります。しかし、気候変動によって状況が根本的に変わってしまいました。私たちは、火災とたたかうだけでなく、火災との共存に適応する必要があります。

気候変動が、地獄のような火災が発生しやすい気象条件を誘発

研究チームは、｢極端な災害をもたらす気象条件｣が以前よりもかなり頻繁に発生するようになったと指摘します。

深刻な火災をもたらす天候と大気の乾燥は、1980年以降で2倍以上に増加しており、深刻な干ばつは3倍以上になったといいます。分析対象となった災害の半数は、観測史上最も山火事が起こりやすい気象条件下で発生しました。

共同執筆者で、カリフォルニア大学マーセド校の気候学者であるJohn Abatzoglou教授は、プレスリリースでこう述べています。

主執筆者であるタスマニア大学火災センターのCalum Cunningham博士研究員は、Guardianの取材に対し、気候変動の影響を指摘しています。

気候変動が影響を与えていることは、疑う余地もなく明白です。ただ火災の規模が大きくなったという話ではありません。気象条件がますます過酷になっていくなかで、もはや人間の手に負えないレベルの火災が発生しているのです。

そう遠くない将来に、火災リスクが高すぎて住めなくなる地域が出てきそうです。

Source: CAL FIRE, Science, UC Merced, The Guardian