何が大事か謎すぎる！理解できない彼女の「優先順位」９パターン
時間やお金の優先順位のつけ方には、その人の価値観が色濃く表れるもの。とはいえ、自分のこだわりが彼氏の理解を超えてしまうと、二人の関係に亀裂が入る可能性さえあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「何が大事か謎すぎる！理解できない彼女の『優先順位』」をご紹介します。
【１】めったに会えないのに、生理だからとデートをキャンセルする
「映画を観るとか、おとなしく過ごせるデートもあるのに」（20代男性）というように、生理を理由にデートを嫌がると、彼氏の気分を害するおそれがあるようです。なるべく生理の重さやつらさを訴えて、理解を促したいものです。
【２】両親の結婚記念日には、繁忙期でも有休をとって帰省する
「いい子だとは思うんだけど、部署の全員が休日返上で働いてる時期に休むのは…」（10代男性）など、何が何でも家族の用事を押し通す姿勢は、「社会人」としての意識が強い彼氏には違和感を与えてしまうようです。何か言われたら、変に意固地になるより「そういう意見もある」とひとまず耳を傾けてもいいでしょう。
【３】せっかく運動したのに、その後ドカ食いして台無しにする
「一緒にジムで汗を流したのに、『焼肉食べ放題行こう！』と誘ってくる気持ちがわからない」（20代男性）というように、努力を無に帰すような「天然ぶり」が不可解だと思われてしまうパターンです。体を鍛えることに一家言ある男性ならキレかねない事態なので、相手に合わせるのが無難でしょう。
【４】どんなに疲れていても、バーゲンには必ず参戦する
「休日出勤でへとへとなのに、閉店間際のデパートに消えていきました…」（20代男性）など、バーゲン品ゲットを至上命題とする姿に、ドン引きする男性もいます。買い物がストレス解消につながるようなら、きちんと説明してわかってもらうと良いかもしれません。
【５】大して仕上がりに違いもないのに、やけに化粧に時間をかける
「『いつもより念入りにメイクしちゃった』って言ってるその顔は、普段とまったく変わりなし」（20代男性）というように、メイクの細かいニュアンスは、男性には伝わりにくいようです。彼氏を待たせているときは、手順を端折ることも検討してみましょう。
【６】彼氏の「高収入」に惹かれているくせに、自分と仕事とどっちが大事か詰問する
「比べられるようなものじゃないんだけど…」（20代男性）など、返事に困るような質問は、彼氏を心底うんざりさせてしまうようです。さびしさを訴えたいなら、「会えなくて残念だけど頑張って！」とけなげな言葉に置き換えたほうが響きそうです。
【７】財布がピンチなのに、高い店で食事をしようとする
「『今日は牛丼にしておこうよ』と言ってるのに」（20代男性）というように、分不相応に散財したがるのも、見栄っ張りだと思われてしまうようです。彼氏の言う通り緊縮モードに徹したほうが、「経済観念のしっかりした女性」という印象を与えられるかもしれません。
【８】まったく太ってはいないのに、体重を気にしてダイエットに励む
「『これ以上やせると低体重ゾーン』と健康診断で言われたのに、まだやせようとしてる」（20代男性）など、ダイエットへの飽くなき挑戦姿勢も、男性の目には奇異に映るようです。「目標45キロ」などとゴールをはっきり宣言して、彼氏を安心させてあげましょう。
【９】彼氏をほっぽらかして、同性の友人とばかり遊ぶ
「『日曜日は女子メンバーでショッピング』って、デートの約束は後回し」（10代男性）というように、女の子同士の付き合いを大事にするあまり、彼氏をないがしろにするケースです。一度、女友達と彼氏とどちらとの約束が多いかを数えて、バランスを再考したいところです。
男性の理解が足りないことについては、きちんとした説明で納得してもらい、自分に問題があるようなら、態度や行動を改めて、二人の間の溝を埋めましょう。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
