台風２３号（ナクリー）は、日本の南を１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。今後、１１日から１２日にかけて沖縄や九州に接近するおそれがあります。

【写真を見る】【台風情報】台風23号は沖縄・九州に接近のおそれ、3連休に影響か 台風22号は関東の南を通過中【14日までの雨風シミュレーション】

台風２３号

気象庁によりますと、台風２３号は、９日９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、９日２１時には日本の南の北緯２４度１０分、東経１３３度５０分を中心とする半径７５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

１０日９時には南大東島の東約９０キロの北緯２５度３５分、東経１３２度０５分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

１１日９時には奄美大島の南約１２０キロの北緯２７度２０分、東経１２９度２５分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

１２日９時には九州の南の北緯３０度０５分、東経１３１度５５分を中心とする

半径３００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

台風２２号

非常に強い台風第２２号（ハーロン）は、９日１０時には八丈島の東にあって、１時間におよそ３０キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１６５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

９日は日本の東を東北東へ進む見込みで、伊豆諸島南部では、９日１１時までの２４時間降水量が３００ミリを超えるなど記録的な大雨となっており、土砂災害の危険度が非常に高まっている所があります。

＜風の予想＞

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方…２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島…３０メートル（４５メートル）

＜波の予想＞

９日に予想される波の高さ

関東地方…７メートル うねりを伴う

伊豆諸島…１０メートル うねりを伴う

伊豆諸島では、土砂災害、うねりを伴う高波に最大級の警戒をしてください。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に最大級の警戒をしてください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では９日は、暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。