XK510

キヤノンは10月8日（水）、家庭用A4インクジェットプリンター「PIXUS」の2025年秋モデルとして6製品を発表。10月23日（木）に発売する。また新製品の登場に合わせて、キヤノンプリンター連携サービス「MyPrint With」の提供も開始するという。

ラインアップは独立インクタンクモデル「XK510」「XK140」「TS8930」「TS7630」と、一体型カートリッジモデル「TS5630」「TS5530」の計6モデル。

独立インクタンクモデル

写真プリントや文書印刷など様々なニーズに対応する“多機能モデル”として展開。印刷量や印刷コストのバランスで、自身に適したモデルを選べるとしている。

「XK510」「XK140」の2モデルは、写真の高画質プリントと低ランニングコストをコンセプトとしたXKシリーズの新機種。高品位なデザインも特徴としており、XK510はシックなダークシルバーメタリック塗装を、XK140は新開発の特別色パールホワイト塗装を採用した。パールホワイトは非常に細かい粒子により、見る角度や光の当たり方によって“表情が変化する”という。

XK140

この2モデルの位置づけとしては、XK510が家庭用PIXUSのフラッグシップになるとしている。従来モデルからフォトUIをアップデートしたほか、使いたい機能に素早くアクセスできるという「Switch UI」を追加したことで操作性を向上。粒状感の低減効果がある染料インクのフォトブルーを特徴とする、6色ハイブリッドインクを従来モデルより踏襲する。

一方、XK140に関しては、低ランニングコストと高機能を実現した”“オールマイティなシンボルモデル”と表現。先述した塗装の変更により、XKシリーズとして高級感と統一感のある訴求が可能になったとしている。

XK510／XK140の主な仕様

【XK510】

・インク：6色（染料C/M/Y/BK/PB、顔料BK）

・最高解像度：4,800×1,200dpi

・給紙方式：後トレイ／カセット

・カラー液晶モニター：4.3型TFT（タッチパネル）

・印刷コスト：約11.1円（L判写真）

・印刷スピード：約10秒（L判フチなし）

・外形寸法：約372×345×142mm

・質量：約6.6kg

・本体カラー：ダークシルバーメタリック

・直販価格：5万9,400円

【XK140】

・インク：5色（染料C/M/Y/BK、顔料BK）

・最高解像度：4,800×1,200dpi

・給紙方式：後トレイ／カセット

・カラー液晶モニター：4.3型TFT（タッチパネル）

・印刷コスト：約10.0円（L判写真）

・印刷スピード：約16秒（L判フチなし）

・外形寸法：約372×345×142mm

・質量：約6.6kg

・本体カラー：パールホワイト

・直販価格：4万1,250円

TS8930

「TS8930」は、PIXUSシリーズの定番モデルであり販売主力モデルの位置づけ。6色ハイブリッドインクを採用する。写真プリントに関して、印刷スピードは約10秒（L判フチなし）でXK510に匹敵するが、印刷コストは約22.9円（L判写真）となり割高になっている。

「TS7630」は基本機能を充実させながら、高いコストパフォーマンスを兼ね備えたとして、新たな主力モデルとして訴求。従来モデルからWi-Fi性能を向上したほか、Switch UIを搭載。ワンプッシュコピーやQRダイレクト接続にも新たに対応した。5色ハイブリッドインクを採用する。

いずれも印刷コストはXKシリーズに劣るが、導入コストを抑えられる点に特徴がある。

TS7630

TS8930／TS7630の主な仕様

【TS8930】

・インク：6色（染料C/M/Y/BK/Gy、顔料BK）

・最高解像度：4,800×1,200dpi

・給紙方式：後トレイ／カセット

・カラー液晶モニター：4.3型TFT（タッチパネル）

・印刷コスト：約22.9円（L判写真）

・印刷スピード：約10秒（L判フチなし）

・外形寸法：約372×345×142mm

・質量：約6.6kg

・本体カラー：ブラック、ホワイト

・直販価格：3万7,950円

【TS7630】

・インク：5色（染料C/M/Y/BK、顔料BK）

・最高解像度：4,800×1,200dpi

・給紙方式：後トレイ／カセット

・カラー液晶モニター：2.7型TFT（タッチパネル）

・印刷コスト：約22.2円（L判写真）

・印刷スピード：約16秒（L判フチなし）

・外形寸法：約372×345×142mm

・質量：約6.5kg

・本体カラー：ブラック、ホワイト

・直販価格：2万3,650円

一体型カートリッジモデル

TS5630

主に文書印刷をメインとするユーザーに適したモデル。「TS5630」と「TS5530」の違いはADF（自動原稿送り装置）の有無。TS5630にADFを搭載している。

印刷プロセスの見直しにより、従来モデルより印刷指示から印刷開始までの時間を約30％短縮。ファーストプリントにかかる時間がモノクロ約7.5秒、カラー約9.5秒としている。

本体デザインを刷新し、操作ボタン、給紙カセット、排紙トレイを前面に配置。操作パネルには傾斜をつけたことで視認性を高めたほか、本体幅も従来モデルより縮小した。

TS5530

TS5630／TS5530の主な仕様

【TS5630】

・インク：4色（染料C/M/Y、顔料BK）

・最高解像度：1,200×1,200dpi

・給紙方式：前面カセット

・モノクロ液晶モニター：1.42型

・印刷コスト：約21.2円（L判写真）

・印刷スピード：約32秒（L判フチなし）

・外形寸法：約374×355×208mm

・質量：約6.3kg

・直販価格：1万6,500円

【TS5530】

・インク：4色（染料C/M/Y、顔料BK）

・最高解像度：1,200×1,200dpi

・給紙方式：前面カセット

・モノクロ液晶モニター：1.42型

・印刷コスト：約21.2円（L判写真）

・印刷スピード：約32秒（L判フチなし）

・外形寸法：約374×355×168mm

・質量：約5.3kg

・直販価格：1万4,850円

キヤノンプリンター連携サービス「MyPrint With」

無償で利用できる登録制の新サービス。PCおよびモバイル版の「Canon PRINT」アプリから登録する。

製品を購入してサービスに登録し、なおかつ純正消耗品を利用することで保証期間が1年延長される。

また、Canon PRINTアプリからチャットボットに連携することで、24時間リアルタイムの問い合わせも可能となる。モバイル版からの高圧縮PDFやサーチャブルPDFの作成など「高機能スキャン」も利用可能になるという。

2026年以降にさらにサービスを進化させるとしており、サービス対象機種の拡大や、限定コンテンツの追加、AIによるサポートを強化するという。