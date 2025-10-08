来季からロッテを指揮するサブロー新監督（４９）が８日、ゾゾマリンで就任記者会見を行い、「甘さを取り除いて厳しく練習し、一からやり直していく。最終的な目標は優勝だが、一つ一つ階段を登りながら少しでも上にいけたら」と抱負を述べた。

ロッテは今季、投打に精彩を欠いて８年ぶりのリーグ最下位に終わった。サブロー新監督は「負け癖、『もういいや』という姿勢の見える選手がいた。攻撃、守備全てにおいて他の５球団に負けている」と指摘。秋や春のキャンプで猛練習を課す考えを示し、「今年の悔しさをバネに厳しい練習に耐えてもらい、精神的にも肉体的にも強い選手たちになってもらう」と立て直しを誓った。

目指すチーム像には「守り勝つ野球」を挙げ、「ウチの伝統でもある粘りのある攻撃とうまい走塁、この辺が中心になる」と説明。今季は新人の西川史礁（みしょう）や２３歳の山本、高卒２年目の寺地ら若手の積極起用が目立ったが、「来季はまた話が別。ベテランから中堅、若手含めて競争になる。一番結果を出した選手を使う」と明言した。

サブロー新監督は球団ＯＢで、現役時代は巧打が光る右打者として「つなぎの４番」と呼ばれた。２３年からロッテの二軍監督を務め、今季途中から一軍ヘッドコーチに配置転換となっていた。球団とは複数年契約を結んでいるという。