アイドルグループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで逮捕された件で、ファンの“暴走行為”が問題視されている。草間は4日に東京都新宿区新宿2丁目のビル付近で下半身を露出したとされるが、当時酒を飲んでいたとみられ、通行人が目撃し110番したという。

【こちらも読む】囁かれていた「Aぇ！group」は「ヤベぇ！group」の悪評判…草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕の衝撃

6日には留置先の警視庁三田署から釈放されたが、草間容疑者は黒のスーツにネクタイ姿で目に涙を浮かべながら「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。この様子を同日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」で報じると、コメンテーターとして出演する俳優の梅沢富美男（74）が断罪した。梅沢は「お酒のせいにするんでしょうけど、それはよくない。何でも自分たちがお酒を飲みすぎました、訳が分からなくてやってしまいましたって。そんなことは絶対ありませんから」と語ったが、これがファンの逆鱗に触れたようで……。

■梅沢がCM出演する「サントリー」にも批判が飛び火

SNSではファンとみられる複数のアカウントから、《サントリーに忠誠示してるのか》《梅沢富美男さぁ ミヤネ屋でサントリーに明らかに気を使ったコメントするのやめろよ》《サントリーにCM貰ってるからって露骨すぎだろ》などとサントリーと、同社の「こだわり酒場のレモンサワー」のCMに出演する梅沢を批判するコメントが相次いでいる。

「梅沢さんのコメントは、スポンサーは関係なく、当たり前のことを言っているに過ぎませんが、ファンは『泣いている推しを責めるのは許せない』という意識。現在はサントリーの人権意識まで話題が及んで怒りをぶつけています。いわゆるジャニオタは、故ジャニー喜多川氏の性加害問題でも、所属タレントのCMを打ち切った企業や被害を申し出た元タレントを誹謗中傷して問題になっています。彼女たちはジュニア時代（幼少期）から応援する数十年来のファンが多いため、感情移入もその分大きいこともあるでしょう。音楽もストリーミングの時代に、旧ジャニオタはグループのCD売上ランキングのために大量購入するなど貢いでいる金額も一般アーティストのファンとは比較になりません。数字が推し活の指標になっていて、いかに一流グル―プに育てたかも喜びとなる。女性アイドルグループに多い握手券狙いの大量購入とも性質が異なります」（アイドル誌ライター）

女性アイドルを応援する男性ファンと比べても、女性の推し活は集団で行動するケースが多いという。推しの“敵”を見つけた時は、批判する時の威力も大きくなるようだ。

「集団心理なのか、推しが不祥事を起こしてもバッシングされると、みんなで守ろうという発想になる。攻撃ターゲットは、同じグループのメンバーになることもあります。陰謀論を持ち出したり……。旧ジャニオタは他責思考のファンが多いので、アイドル本人への熱が冷めたわけではないけれどコミュニティーに不快感を覚えて推し活を辞めた人も多いです」（30代、別の旧ジャニーズグループファン）

《2丁目は露出しても全く問題ないらしい でもリチャードは捕まったから確実にはめられた》《うちの家族もみんなはめられたって言ってます》

ファンの間では、はめられた説も飛び交っているが果たして？

◇ ◇ ◇

グループの評判も悪かった？●関連記事【こちらも読む】『囁かれていた「Aぇ！group」は「ヤベぇ！group」の悪評判…草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕の衝撃』…では、草間以外にもメンバーの悪評を報じている。