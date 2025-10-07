7日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」でメインパーソナリティー、メッセンジャーあいはら（56）が番組途中で退席した。

同番組は午前10時〜正午の放送。11時前に「このあと『マルコポロリ！』（カンテレ）の収録に行ってきます。あとはよろしく！」とあいはらは宣言。その言葉どおり、後半1時間は近藤亨アナウンサー（51）、ピン芸人コウノ・オブ・ザ・イヤー（38）、吉本新喜劇の井上安世（39）がトークを担当した。近藤アナは前週からのレギュラーだが、コウノと井上はこの日が番組初登場。初顔合わせの3人がメインMC不在で番組を進行する異例の事態となった。番組の公式X（旧ツイッター）には「パラさん、やってくれますねえ」「これは斬新！」などのメッセージが寄せられた。

「Youはこれから！Everyday」は9月29日に月〜金曜の帯番組として放送スタート。一方の「マルコポロリ！」も、あいはらのレギュラー番組で、2006年4月から放送されている。「（マルコポロリ！は）前から決まっている番組なので」と、あいはらは途中退席することで両立を図ったようだ。