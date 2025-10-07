ロバーツ監督が試合後の会見で試合を振り返った

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地で行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦を4-3で逃げ切り、2連勝を飾った。デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見に応じ、ヒヤヒヤの9回の継投を振り返った。

ドジャースは3点リードで迎えた9回からマウンドにあがったブレイク・トライネン投手が大誤算。1死も取れずに2失点した。その後、アレックス・ベシア投手がマウンドへ。チームの好守備もあって、なんとか2死を奪い一、三塁となったところで佐々木が起用された。

「（佐々木を9回頭から起用することは）考えてはいた。でも、今まで3日間で2登板した経験はほとんどないと思う。得点状況や以前、私たちがポストシーズンを戦った時、ブレイク（・トライネン）が緊迫する場面で投げたこと（も加味して決断した）。必要ならベシアも控えていたから、（トライネンの起用に）とても自信があった」

それだけに、4日（同5日）の第1戦で登板していた佐々木の起用については

「（イニングの）頭から起用したくなかった。何人かいるリリーフエースに自信を持っていた。幸いにも、彼（佐々木）は呼ばれた時に準備が出来ていた。トレイ（・ターナー）との対戦に自信があった。彼は、私たちの為にビッグアウトを奪ってくれた」と感謝した。

大事な場面を任された佐々木は、強打者のターナーに真っ向勝負を挑み、2球目の内角へ99.3マイル（約159.8キロ）のフォーシームを投げ込んだ。詰まった当たりの二ゴロに仕留めた。佐々木は4日（同5日）の初戦でも日米通じて初のセーブをマークしており、この日でポストシーズンで2セーブ目をマークした。

ロバーツ監督は「ロウキが活躍し続けていることで、大きな自信を与えてくれている」と信頼を寄せていた。（Full-Count編集部）